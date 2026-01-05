Καρσέδο/Πάφος FC: Στοίχημα...

Αναμφισβήτητα, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο είναι ο αρχιτέκτονας των σπουδαίων επιτευγμάτων της Πάφος FC: Πρωτάθλημα, κύπελλο και συμμετοχή της ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η διοίκηση της Πάφου είχε στηρίξει τον Ισπανό προπονητή σε δύσκολες στιγμές και η επιλογή αυτή τους δικαίωσε. Ο Καρσέδο έγραψε χρυσές σελίδες με την παφιακή ομάδα.

Η φυγή του, μετά από 2,5 χρόνια, δημιουργεί ένα μεγάλο ερώτημα: ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του; Αναντίλεκτα, όποιος και να είναι, θα αποτελεί ένα σημαντικό στοίχημα για τον νέο κόουτς να συνεχίσει το σπουδαίο έργο του Καρσέδο.