Απίστευτη η συχνότητα με την οποία ο Οφόρι δέχεται κόκκινες κάρτες

Στο 79’ του αγώνα με την ΑΕΛ ο Εθνικός έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές, λόγω της αποβολής του Ρίτσαρντ Οφόρι.

Ο Γκανέζος παίκτης της ομάδας καταγράφει ένα απίστευτο ιστορικό πλέον όσον αφορά της κόκκινης κάρτας, καθώς είναι η τρίτη που δέχεται στην τρέχουσα περίοδο.

Είχε αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη, όπως και σήμερα, στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής με αντίπαλο την Ανόρθωση, ενώ δέχθηκε απευθείας κόκκινη στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ για την 9η αγωνιστική.

Στη διετία που βρίσκεται στο Δασάκι είναι η τέταρτη κόκκινη που δέχεται, καθώς είχε αποβληθεί και σε αγώνα της περσινής περίοδο απέναντι στην Καρμιώτισσα.

Σημειώνεται ότι στο υπόλοιπο της επαγγελματικής του καριέρας τους, που ξεκίνησε από τη σεζόν 2011-12, είχε αποβληθεί μόλις μία φορά την περίοδο 2015-16 όταν αγωνιζόταν στην Πορτογαλία και την Ακαντέμικα Κοΐμπρα.