Σαν τη μύγα μες στο γάλα!

Ο Στέφανο Σένσι συνεχίζει να αποδεικνύει πόσο κομβικός είναι για την Ανόρθωση.

Η ποιότητα του και η αγωνιστική του εικόνα είναι αυτή που ανέβασε και τους συμπαίχτες του και πλέον η «Κυρία» είναι «σκλήρο καρύδι» για κάθε αντίπαλο!

Και το πιο εντυπωσιακό; Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη Λάρνακα, πλην των 30 λεπτών με την ΑΕΛ όταν και έκανε το ντεμπούτο του η Ανόρθωση είναι αήττητη!

Α.Β.