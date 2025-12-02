Σαν τη μύγα μες στο γάλα!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο 30χρονος Ιταλός εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για την ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια.
Ο Στέφανο Σένσι συνεχίζει να αποδεικνύει πόσο κομβικός είναι για την Ανόρθωση.
Η ποιότητα του και η αγωνιστική του εικόνα είναι αυτή που ανέβασε και τους συμπαίχτες του και πλέον η «Κυρία» είναι «σκλήρο καρύδι» για κάθε αντίπαλο!
Και το πιο εντυπωσιακό; Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στη Λάρνακα, πλην των 30 λεπτών με την ΑΕΛ όταν και έκανε το ντεμπούτο του η Ανόρθωση είναι αήττητη!
Α.Β.