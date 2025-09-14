Ο Μίμοβιτς δεν ήρθε τυχαία

Η Πάφος FC εξελίχθηκε σε ένα κλαμπ με τεράστια δυναμική τα τελευταία χρόνια και αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο στις διακρίσεις της. Το γεγονός ότι ξένα και καταξιωμένα κλαμπ παραχωρούν ποδοσφαιριστές τους στην παφιακή ομάδα δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε για τον δανεισμό του Όγκνιεν Μίμοβιτς, ενός ταλέντου με τεράστια προοπτική. Η Πάφος FC, χάρη στις γέφυρες επικοινωνίας που δημιούργησε τα τελευταία χρόνια με τη διεθνή ποδοσφαιρική αγορά, έχει τη δυνατότητα να αποκτά ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας.

Οι Τούρκοι γνωρίζουν τα βήματα προόδου της Πάφος FC και αφού μελέτησαν τα δεδομένα αποφάσισαν να παραχωρήσουν τον 21χρονο άσο σε έναν σύλλογο όπου πιστεύουν ότι θα εξελιχθεί.

