Viral φωτογραφία!

Γερμανία και Σλοβενία μας πρόσφεραν έναν άκρως συναρπαστικό προημιτελικό, με τους Γερμανούς να πανηγυρίζουν τελικά τη νίκη με 99-91 και να κλείνουν ραντεβού με τη Φινλανδία τους «4» της διοργάνωσης!
Ντένις Σρέντερ και Λούκα Ντόντσιτς, τα δύο μεγαλύτερα αστέρια των δύο ομάδων, τέθηκαν αντιμέτωποι, έχοντας μπόλικες μονομαχίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού!
Σε μία από αυτές, προέκυψε και μια φανταστική φωτογραφία, η οποία έχει γίνει viral, κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες!
