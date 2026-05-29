H κόντρα των πάγκων

Ο τελικός του κυπέλλου αποτελεί πρόκληση και για τους προπονητές των δυο ομάδων. Ο 44χρονος Ερνάν Λοσάδα, θα διεκδικήσει να πανηγυρίσει τον δεύτερο τίτλο στην προπονητική καριέρα του. Ο πρώτος ήταν με την Μπίρσοτ, κερδίζοντας τον τελικό ανόδου το 2020.

Το 2023 συμμετείχε στον τελικό του πρωταθλήματος στον Καναδά, απέναντι στη Μοντρεάλ, τον οποίο έχασαν απέναντι στο Βανκούβερ. Από την άλλη, ο 53χρονος Ρικάρντο Σα Πίντο, κλείνοντας ένα μήνα στον πάγκο της Πάφος FC, θα κυνηγήσει το δεύτερο τρόπαιό του στην Κύπρο, μετά το πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ το 2024.

Πέραν τούτου, ο Πορτογάλος τεχνικός είχε πάρει το κύπελλο στο Βέλγιο με τη Σταντάρ Λιέγης το 2018, ενώ ήταν φιναλίστ με τις Εστεγκάλ (Ιράν) και Σπόρτινγκ (Πορτογαλία), το 2023 και το 2012 αντίστοιχα. Με την πρώτη είχε κατακτήσει το σούπερ καπ το 2022. O Ρικάρντο Σα Πίντο είχε πανηγυρίσει άλλους πέντε τίτλους ως ποδοσφαιριστής με τη Σπόρτινγκ.