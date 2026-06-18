Οικογένεια Μέσι: «Ο Χόρχε αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας - Ζητάμε ανθρωπιά»!

Χωρίς αμφιβολία εντύπωση προκάλεσε η στιγμή μετά το πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέσι στη νίκη της Αργεντινής με 3-0 επί της Αλγερίας, όταν ο 39χρονος σούπερ σταρ δάκρυσε όντας φανερά συγκινημένος, με τον ίδιο να τονίζει στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς πως ο λόγος δεν αφορούσε το ποδόσφαιρο και το παιχνίδι.

Από την Τετάρτη (17/06), ο Αργεντινός δημοσιογράφος Εντουάρντο Φέινμαν αποκάλυψε τον λόγο στον οποίο αναφερόταν ο Μέσι και είναι ένα πρόβλημα υγείας του πατέρα του, Χόρχε Μέσι.

Η εν λόγω είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένεια του Αργεντίνου αστέρα, που σε τοποθέτησή της αναφέρει ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, ζητώντας παράλληλα απ' όλους σύνεση και ανθρωπιά απ' οποιαδήποτε εικασία για την κατάστασή του που μπορεί να δει το φως της δημοσιότητας.

«Η οικογένεια Μέσι ενημερώνει ότι ο Χόρχε Μέσι αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα υγείας.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική επίβλεψη, αναρρώνει και εξελίσσεται καλά μέσα στα πλαίσια της κατάστασης που βιώνει.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιεύματα, τις φήμες και τις εικασίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, η οικογένεια επιθυμεί να εκφράσει τη βαθιά της ανησυχία σχετικά με την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και διακριτικότητας με την οποία ορισμένα άτομα αντιμετώπισαν ένα αυστηρά ιδιωτικό οικογενειακό ζήτημα.

Η οικογένεια θα ήθελε επίσης να διευκρινίσει ότι μόνο η άμεση οικογένεια του Χόρχε έχει πραγματική και ακριβή ενημέρωση σχετικά με την κατάστασή του. Επομένως, οποιαδήποτε εκδοχή, δήλωση ή πληροφορία δεν προέρχεται απευθείας από την οικογένεια και τα επίσημα κανάλια της, δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη ή αληθινή.

Σε στιγμές σαν αυτές, ζητάμε υπευθυνότητα, σύνεση και ανθρωπιά. Η υγεία ενός ανθρώπου και η ψυχική ηρεμία των αγαπημένων του προσώπων δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εικασιών ή ανεύθυνης προσοχής από τα μέσα ενημέρωσης.

Εκτιμούμε ειλικρινά τις εκδηλώσεις στοργής, σεβασμού και ενδιαφέροντος που έχουμε λάβει και ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα, η εμπιστευτικότητα και ο προσωπικός χώρος του Χόρχε —καθώς και ολόκληρης της οικογένειάς του— καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Οποιεσδήποτε σχετικές ενημερώσεις θα κοινοποιηθούν εν ευθέτω χρόνο από την οικογένεια και μέσω των social media.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρει αναλυτικά η τοποθέτηση της οικογένειας του Μέσι.

sport-fm.gr