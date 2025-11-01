ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mπεργκ: «Δεν ήταν εύκολη επικράτηση και είμαστε ευχαριστημένοι» - Τα δεδομένα με τον Αγκουζούλ

Οι τοποθετήσεις του προπονητή της Ομόνοιας μετά την επικράτηση επί της Ένωσης.

Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το διπλό της Ομόνοιας επί της Ένωσης.

Στο αρχικό του σχόλιο, ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι με τους τρεις βαθμούς. Πετύχαμε ωραία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και είχαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο μείναμε λίγο πίσω γιατί η Ένωση ήταν καλή, αλλά δεν απειληθήκαμε. Βρήκαμε κι εμείς τις φάσεις μας και πήραμε τη νίκη».

Σε ερώτηση για τον Αγκουζούλ, ο Χένινγκ Μπεργκ είπε ότι δεν ήταν για λόγους τακτικής αλλά λόγω τραυματισμού. «Είχε ένα κτύπημα στο πόδι, γύρισε ο αστράγαλος του και δεν μπορούσε να συνεχίσει τον αγώνα» για να προσθέσει στο τέλος πως: «Δεν ήταν εύκολη επικράτηση και είμαστε ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και το σημαντικό τρίποντο».

 

Διαβαστε ακομη