ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαρούμενη όλη η πρωτεύουσα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαρούμενη όλη η πρωτεύουσα

Τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί με το πέρας τεσσάρων αγώνων για την 9η αγωνιστική στη Cyprus League by Stoiximan.

Τρία στα τρία είχαν οι ομάδες της Λευκωσίας στα παιχνίδια του Σαββάτου. Kαι έτσι όλη η πρωτεύουσα είναι... χαρούμενη. 

Η Ομόνοια απέδρασε με διπλό από το Παραλίμνι και έτσι πάει με... προβάδισμα στο ντέρμπι «αιωνίων» τη μεθεπόμενη Κυριακή (09/11) κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επέστρεψαν στις νίκες και μάλιστα με πειστική ανατροπή επί του Εθνικού, μετά τις δύο σερί ισοπαλίες (Ολυμπιακό - ΑΕΚ) και... παρακολουθούν τους πράσινους από το -2.

Τέλος, χαρές και πανηγύρια και για τον Ολυμπιακό που νίκησε την Ομόνοια Αραδίππου και έκανε σημαντικό βαθμολογικό άλμα.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης - Ακρίτας 3-1

(4' Κακουλλής, 42' πέν. Κβιλιτάια, 83' Εφαγκέ / 8' Ρομό)

Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 0-1

(55΄ Ταβάρες)

Ένωση - Ομόνοια 0-2

(2΄ Μαέ, 32΄ Γιόβετιτς)

ΑΠΟΕΛ - Εθνικός 4-1

(53΄Λαΐφης, 65΄, 74΄ πέν. Σωτηρίου, 90+2΄ Κόρμπου / 15΄Αντερέγκεν)

Κυριακή 02/11

17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση

19:00 Πάφος FC - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

19:00 ΑΕΛ - Ένωση

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ακρίτας - Ολυμπιακός

18:00 Εθνικός Άχνας - Απόλλων

19:00 Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Ανόρθωση - Πάφος FC

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτρεξε όσο έπρεπε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν αγχώθηκε, άρεσε και επέστρεψε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε τη δουλειά με Ποντένσε – Ταρέμι o Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαρούμενη όλη η πρωτεύουσα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκησε το... φάντασμα των Spurs η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν έχει αντίπαλο στη Γερμανία: Νέος θρίαμβος της Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπεργκ: «Δεν ήταν εύκολη επικράτηση και είμαστε ευχαριστημένοι» - Τα δεδομένα με τον Αγκουζούλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Ηρεμήσαμε και το γυρίσαμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα με ανατροπή του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έκανε κουμάντο από νωρίς η Ομόνοια στο Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς… ιδρώτα, τρίτωσε το καλό η Ομόνοια και ξανά στην κορυφή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τούμπαρε τον Εθνικό με στιλ… κυπριακό ο ΑΠΟΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνεχίζει αλάνθαστη η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Λαΐφης airlines, 1-1 ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διπλός... συναγερμός στην Ομόνοια με Φαμπιάνο και Αγκουζούλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη