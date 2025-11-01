BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαρούμενη όλη η πρωτεύουσα
Τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί με το πέρας τεσσάρων αγώνων για την 9η αγωνιστική στη Cyprus League by Stoiximan.
Τρία στα τρία είχαν οι ομάδες της Λευκωσίας στα παιχνίδια του Σαββάτου. Kαι έτσι όλη η πρωτεύουσα είναι... χαρούμενη.
Η Ομόνοια απέδρασε με διπλό από το Παραλίμνι και έτσι πάει με... προβάδισμα στο ντέρμπι «αιωνίων» τη μεθεπόμενη Κυριακή (09/11) κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επέστρεψαν στις νίκες και μάλιστα με πειστική ανατροπή επί του Εθνικού, μετά τις δύο σερί ισοπαλίες (Ολυμπιακό - ΑΕΚ) και... παρακολουθούν τους πράσινους από το -2.
Τέλος, χαρές και πανηγύρια και για τον Ολυμπιακό που νίκησε την Ομόνοια Αραδίππου και έκανε σημαντικό βαθμολογικό άλμα.
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Άρης - Ακρίτας 3-1
(4' Κακουλλής, 42' πέν. Κβιλιτάια, 83' Εφαγκέ / 8' Ρομό)
Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 0-1
(55΄ Ταβάρες)
Ένωση - Ομόνοια 0-2
(2΄ Μαέ, 32΄ Γιόβετιτς)
ΑΠΟΕΛ - Εθνικός 4-1
(53΄Λαΐφης, 65΄, 74΄ πέν. Σωτηρίου, 90+2΄ Κόρμπου / 15΄Αντερέγκεν)
Κυριακή 02/11
17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση
19:00 Πάφος FC - ΑΕΛ
19:00 Απόλλων - ΑΕΚ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου
19:00 ΑΕΛ - Ένωση
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου
16:00 Ακρίτας - Ολυμπιακός
18:00 Εθνικός Άχνας - Απόλλων
19:00 Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου
17:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.
19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
19:00 Ανόρθωση - Πάφος FC