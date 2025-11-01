BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαρούμενη όλη η πρωτεύουσα

Τρία στα τρία είχαν οι ομάδες της Λευκωσίας στα παιχνίδια του Σαββάτου. Kαι έτσι όλη η πρωτεύουσα είναι... χαρούμενη.

Η Ομόνοια απέδρασε με διπλό από το Παραλίμνι και έτσι πάει με... προβάδισμα στο ντέρμπι «αιωνίων» τη μεθεπόμενη Κυριακή (09/11) κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι επέστρεψαν στις νίκες και μάλιστα με πειστική ανατροπή επί του Εθνικού, μετά τις δύο σερί ισοπαλίες (Ολυμπιακό - ΑΕΚ) και... παρακολουθούν τους πράσινους από το -2.

Τέλος, χαρές και πανηγύρια και για τον Ολυμπιακό που νίκησε την Ομόνοια Αραδίππου και έκανε σημαντικό βαθμολογικό άλμα.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης - Ακρίτας 3-1

(4' Κακουλλής, 42' πέν. Κβιλιτάια, 83' Εφαγκέ / 8' Ρομό)

Ομόνοια Αρ. - Ολυμπιακός 0-1

(55΄ Ταβάρες)

Ένωση - Ομόνοια 0-2

(2΄ Μαέ, 32΄ Γιόβετιτς)

ΑΠΟΕΛ - Εθνικός 4-1

(53΄Λαΐφης, 65΄, 74΄ πέν. Σωτηρίου, 90+2΄ Κόρμπου / 15΄Αντερέγκεν)

Κυριακή 02/11

17:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση

19:00 Πάφος FC - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου

19:00 ΑΕΛ - Ένωση

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ακρίτας - Ολυμπιακός

18:00 Εθνικός Άχνας - Απόλλων

19:00 Άρης - Ε.Ν. Ύψωνα

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.

19:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Ανόρθωση - Πάφος FC