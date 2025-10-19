Χωρίς Οσμάν και Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός με Κολοσσό
Χωρίς τους Τσεντί Οσμάν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στη σημερινή (19/10, 16:00) αναμέτρηση με τον Κολοσσό στη Ρόδο, με την οποία «πέφτει η αυλαία» της 3ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Εργκίν Αταμάν, επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους δύο παίκτες, προκειμένου να ξεκουραστούν, καθώς μάλιστα οι «πράσινοι» προέρχονται από διπλή αγωνιστική υποχρέωση στη Euroleague. Έτσι, την εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το ματς με τους «θαλασσί» συγκροτούν οι Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Ρισόν Χολμς, Μάριους Γκριγκόνις, Ομέρ Γιουρτσεβέν και Τι Τζέι Σορτς.