Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Χουάντσο στον Παναθηναϊκό

Με ένα απρόοπτο ταξίδεψε για το Ηράκλειο ενόψει του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός ΑKTOR. Oι πράσινοι, αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τετάρτης, με την αποστολή να έχει αναχωρήσει για την Κρήτη, με μια σημαντική απουσία.

Συγκεκριμένα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, δεν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για το Ηράκλειο, αφού ταλαιπωρείται από ίωση, η οποία τον άφησε εκτός από την πρωινή προπόνηση στο «Telekom Center Athens»!

O Ισπανός, παρέμεινε κλινήρης, ωστόσο όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, ο παίκτης θα εξετασθεί εκ νέου και αν όλα πάνε καλά, θα πετάξει για την Κρήτη μόνος του, ώστε το πρωί της Τετάρτης να είναι στο κλειστό της Αλικαρνασσού και να συμμετάσχει στο καθιερωμένο shootaround της ομάδας το πρωί του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (18/2).