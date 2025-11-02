ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mπαρτζώκας: «Διδάσκεται σε σεμινάρια στο εξωτερικό το πώς παίζει η ομάδα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Mπαρτζώκας: «Διδάσκεται σε σεμινάρια στο εξωτερικό το πώς παίζει η ομάδα»

Οι τοποθετήσεις του προπονητή του Ολυμπιακού μετά την επικράτηση επί του Ηρακλή.

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και επικράτησε με 103-87 για να συνεχίσει αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το φινάλε της αναμέτρησης για τη δυσκολία του προγράμματος, αλλά και για τις εμφανίσεις των Εβάν Φουρνιέ και Ντόντα Χολ. 

«Δεν μπορώ να πω τι πήγε και τι όχι καλά στο παιχνίδι. Παίξαμε Τετάρτη και Παρασκευή πολύ δύσκολα ματς, έχουμε έλλειψη ενεργειακά. Είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι τόσο καθοριστικό για τον Ηρακλή, αλλά μπράβο και στον κόουτς και στα παιδιά. Ενεργειακά και πνευματικά μπορώ να δικαιολογήσω τους παίκτες μου. Δεν μπορούμε, για έναν παίκτη σαν τον Φουρνιέ, να θεωρούμε κριτήριο ένα κακό παιχνίδι προχθές ή ένα καλό σήμερα. Και μόνο που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, τον υποτιμάμε, έναν παίκτη σαν αυτόν. Σήμερα βρήκε κίνητρο στην κόντρα με έναν παίκτη. Πρέπει οι παίκτες να βρίσκουν κίνητρο και σε αυτά τα παιχνίδια.Οι παίκτες που δεν έχουν συμμετοχή στην Ευρωλίγκα πρέπει να δίνουν ένταση, ωστόσο δεν παίρνουν πολλά παιχνίδια. Αυτή όμως είναι η κατάσταση.

Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να ελέγξεις, και είναι σαν να προσπαθείς να τα βάλεις με καταστάσεις που δεν γίνεται να αλλάξεις. Ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, δημοκρατία έχουμε. Η δική μου θέση είναι να πιστεύω στη δουλειά της ομάδας και στη στελέχωσή της και να κάνω τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου να αποδίδουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Έχουμε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με την Παρτίζαν, που έχει ενισχυθεί, έχει έναν κορυφαίο προπονητή και είναι χαρά μας να παίζουμε τέτοια παιχνίδια.

Πραγματικά είναι περίεργο το πρόγραμμα, τα έξι εντός... Μετά παίζεις πολλά εκτός, δεν βλέπεις το σπίτι σου, αλλά το πρόγραμμα είναι αυτό».

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 17:00 το Ε.Ν. Ύψωνα - Ανόρθωση (Οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν είναι θέμα ομάδας αλλά ανθρωπιάς...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Mπαρτζώκας: «Διδάσκεται σε σεμινάρια στο εξωτερικό το πώς παίζει η ομάδα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αυτούς επέλεξε ο Κετσπάγια για τη μάχη στο «Αμμόχωστος»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+4 από αυτογκόλ η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η συγκινητική επανένωση του Mατίας Αλμέιδα με τον Ντιέγκο Σιμεόνε έφερε μία ξεχωριστή συνέντευξη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να είναι... ξύπνιοι στο VAR

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απέλυσε τον Περέιρα μετά 10 ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα η Γουλβς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

1983, στο Σύνταγμα με τον Παναγιώτη...

Απόψεις

|

Category image

Χρυσός ο Μπαλαρτζισβίλι, 5ος ο Χριστοδουλίδης στο Όπεν της Ωκεανίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Σχάουτεν: «Πάμε με αυτοπεποίθηση απέναντι στον Ολυμπιακό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρί Σεν Ζερμέν: Ανησυχία για Ντεμπελέ ενόψει Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρεις συλλήψεις για φωτοβολίδες στο Βόλος-Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Δεν ήταν τυχαία η δήλωση Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απίστευτο: Η τελευταία νίκη της Ανόρθωσης ήταν στο «Αμμόχωστος»!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη