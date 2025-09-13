Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, αλλά περήφανοι, είμαστε στη ζώνη μεταλλίων μετά από 16 χρόνια»

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025 και θα διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 χρόνια στον μικρό τελικό κόντρα στην Φινλανδία. Ο Βασίλης Σπανούλης μία ημέρα μετά το σπουδαίο παιχνίδι μίλησε στην προπόνηση της Εθνικής προσπαθώντας να δώσει τον τόνο σχετικά με την κρισιμότητα του μικρού τελικού. Ο ομοσπονδιακός προπονητής μίλησε σχετικά με την κρισιμότητα της αναμέτρησης και απάντησε σε σχετικά ερώτηση για το πώς σκοπεύει να ετοιμάσει πνευματικά τους παίκτες του.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε για την πνευματική ετοιμότητα: «Χθες κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Έτυχε να κάνουμε το κακό μας παιχνίδι στο τουρνουά στον ημιτελικό. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει στους “16”, στους “8”. Ευτυχώς δεν το κάναμε και το κάναμε τώρα. Ήταν ένα κακό παιχνίδι. Δεν ήμασταν έτοιμοι στο πνεύμα. Είναι λογικό, είναι άνθρωποι. Είναι ένα μεγάλο τουρνουά, όλοι μπορεί να έχουν ένα κακό παιχνίδι.

Είδαμε την Τουρκία, θα μπορούσε να μην ήταν εδώ, να είχε χάσει στη φάση των “16” από την Σουηδία που νίκησε στον πόντο. Είδαμε την Γερμανία που θα μπορούσε να μην ήταν στον τελικό, μπορεί να είχε χάσει από την Σλοβενία, αν δεν έβαζε το τρίποντο για να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού ο Ντα Σίλβα πίσω από το κέντρο. Οπότε μη ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε και τι δεν έγινε.

Είναι παιχνίδια, σε κάποιους τυχαίνει σε κακή μέρα, σε κάποιους σε καλύτερη. Κάποιος βάζει έξι τρίποντα εκεί που έβαζε ένα. Όπως παραπάνω βάλαμε και εμείς πολλές φορές. Έτσι είναι το μπάσκετ. Είναι ποιος είναι σε καλύτερη μέρα, ποιος είναι σε χειρότερη. Είδαμε ότι ξεκίνησε το ματς και χάσαμε τέσσερα λέι-απ, τα τρία τα έχασε ο Γιάννης, που όλα αυτά πάντα είναι καρφώματα και δύο ανοιχτά σουτ. Μετά τί θα λέγαμε, ότι κλείδωσε τον Αντετοκούνμπο η Τουρκία αν είχε βάλει 10 πόντους και είχε 3 ασίστ.

Πρέπει να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο. Έτυχε να γίνει αυτό. Το μόνο που δεν έπρεπε να κάνουμε είναι να παρατήσουμε πνευματικά το ματς. Αυτό είναι που με πειράζει και εμένα και όλη την ομάδα. Αλλά έγινε, είμαστε στην ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, μην είμαστε μίζεροι. Να είμαστε θετικοί, να είμαστε περήφανοι. Και έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Το μεγαλύτερο παιχνίδι, για εμένα, τα τελευταία 16 χρόνια, για να φέρουμε αυτό το μετάλλιο στην πατρίδα μας.

Να μείνει αυτό το μετάλλιο στην ιστορία μας. Τα τελευταία 38 χρόνια έχουμε πάρει πέντε μετάλλια. Το ’87, το ’89 , το ’05, το ’06 και το ’09. Και τώρα παίζουμε για μετάλλιο και να λέμε “τί έγινε, καταστροφή”. Αυτό δεν με αγγίζει καθόλου. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Θα είμαι πάντα εδώ, θα τους προστατεύω γιατί το πιστεύω, όχι για να το κάνω. Την ευθύνη σε κάθε ήττα την έχει ο προπονητής. Αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ για την ήττα, κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τις ευθύνες, ούτε να πω κάτι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει. Έχουμε μελετήσει το ματς, έχουμε μελετήσει τους Φινλανδούς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αυριανή μάχη“.

Για την Φινλανδία, ο Σπανούλης ανέφερε: «Πρέπει να έχουμε πολλή ενέργεια. Είναι μία ομάδα που τρέχει πάρα πολύ το γήπεδο. Έχει το καλύτερο επιθετικό ριμπάουντ, βάζει σχεδόν 14 τρίποντα ανά παιχνίδι με 38%. Είναι ομάδα που παίζει ένα street μπάσκετ που δεν παίζει καμία άλλη ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Παίζει πολύ on-ball, με πολλά κοψίματα, με μία πάσα σουτ, χωρίς πάσα σουτ, πεντάρια κατεβάζουν την μπάλα. Πρέπει να έχουμε τρομερή συγκέντρωση και ενέργεια, όπως είχαμε σε όλο το τουρνουά εκτός από το χθεσινό παιχνίδι».

Για το εάν είναι επιτυχημένη η πορεία της Εθνικής: «1000%. Πριν αρχίσει το τουρνουά πολλοί έλεγαν ότι είναι επιτυχία να πάμε στους “16”. Μετά όταν περάσαμε τους “16” είναι υπέρβαση που πήγαμε στους “8”. Και τώρα είμαστε στους “4” και να λέμε ότι… Είναι μία τεράστια επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Έχουν σταματήσει τις δουλειές, έχει έρθει κόσμος από την Ελλάδα για να δει την εθνική ομάδα της χώρας του. Έχουν δει εκατομμύρια Έλληνες τα παιχνίδια, ξαναβάλαμε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Τα παιδιά ίσως αύριο, μεθαύριο ζητήσουν από τους γονείς τους να ξαναπάνε στις ακαδημίες, να ασχοληθούν με το μπάσκετ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Έχουμε έναν αγώνα για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπληκτική πορεία μας σε αυτό το EuroBasket. Πιστεύω εκπλήξαμε πάρα πολλούς. Για εμένα δεν αποτελεί έκπληξη, ήξερα τι ομάδα έχω. Ήξερα τα παιδιά, ήξερα την πραγματική τους δύναμη. Δεν το δείξαμε χθες, έγινε. Όλες οι ομάδες έχουν κακά παιχνίδια. Είδαμε την Σερβία να κάνει ένα κακό παιχνίδι και να βγαίνει από τους “16”, είδαμε την Γαλλία, έκανε κακό παιχνίδι και βγήκε από τους “8”. Όλοι έχουνε κακά παιχνίδια. Μπορούσε και η Τουρκία να είναι σπίτι της, μπορούσε και η Γερμανία να είναι σπίτι της, μπορούσαμε και εμείς άμα κάναμε αυτό το παιχνίδι στους “8” ή τους “16” να ήμασταν σπίτι ματς. Δεν το κάναμε, κάναμε καλά παιχνίδια. Έχουμε μία τεράστια ευκαιρία για ένα μετάλλιο. Για εμένα αυτό το παιχνίδι είναι πολύ μεγάλο. Θα αφήσει μία τεράστια παρακαταθήκη, μία κληρονομία και πιστεύω αξίζει αυτή η γενιά να πάρει ένα μετάλλιο».

Για το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι της τρίτης θέσης και την αρνητική προϊστορία της Ελλάδας: «Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά την χρησιμότητα του αγώνα. Εδώ δεν είναι φάιναλ-φορ Ευρωλίγκας να είναι ο μικρός τελικός. Εδώ διακυβεύεται ένα μετάλλιο που ίσως να μην το ξαναδούμε. Είναι μία ομάδα που αξίζει σύμφωνα με την παρουσία σε όλο το τουρνουά ένα μετάλλιο. Όπως το αξίζει και η Φινλανδία. Είναι ένα παιχνίδι που έχει ιδιαιτερότητες με τον τρόπο που παίζει η Φινλανδία και πρέπει να το δούμε σαν μεγάλο τελικό, όχι σαν μικρό. Για εμάς είναι μεγάλος τελικός. Είναι ένα μετάλλιο που ήρθε μετά από 16 χρόνια. Και όταν έχεις την ευκαιρία να πάρεις ένα μετάλλιο δεν ξέρεις πότε θα ξαναέρθει αυτή η ευκαιρία. Βλέπουμε το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ που πάει, βλέπουμε τις ομάδες τους να αναπτύσσονται, βλέπουμε πόσα ταλέντα βγαίνουν, βλέπουμε πώς αλλάζει το μπάσκετ και πρέπει να μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη».

Για την υποστήριξη που έλαβε η Εθνική στην Ρίγα: «Οι Έλληνες γενικά είμαστε λίγο γκρινιάρηδες αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ ενωμένοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαβαίνει την υπερπροσπάθεια που έχουμε κάνει και το πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην ζώνη των μεταλλίων μετά από τόσα χρόνια. Χωρίς να είμαστε φαβορί πριν το τουρνουά. Πολλοί έλεγαν πως πηγαίνοντας η εθνική στους “8” είναι το υπέρτατο ταβάνι, η υπέρβαση των υπερβάσεων. Υπερβήκαμε αυτό το ταβάνι που μας έλεγαν και πλέον όλοι μαζί, και οι Έλληνες που έχουν έρθει εδώ πέρα και τους ευχαριστούμε πάρα, πολύ μέσα από τα βάθης της καρδιάς μας, και αυτοί που μας βλέπουν απ’τα σπίτια τους, που καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι και λίγο πικραμένοι λόγω της ήττας χθες, αλλά θέλω να ξέρουν ότι το ίδιο στεναχωρηθήκαμε και εμείς. Πρέπει σαν χώρα, σαν ομάδα, όλοι μαζί να δώσουμε τα πάντα για αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα που έχουμε αύριο».

