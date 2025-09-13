Μπαρτζώκας και Μιλουτίνοφ επισκέφτηκαν το «Μικρό ΣΕΦ» στην Κύπρο

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κύπρο για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει Μονακό και Παρί στο πλαίσιο των φιλικών προετοιμασίας, με τους Γιώργο Μπαρτζώκα, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Χρήστο Μπαφέ να επισκέπτονται το Μικρό ΣΕΦ.

Έναν χώρο τον οποίο έχουν δημιουργήσει ο Αντώνης Παπουής και η σύζυγός του Αντωνία Ζάμπα. Με τους τρεις εκπροσώπους των «ερυθρολεύκων» να πηγαίνουν εκεί, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης απέναντι στη Μονακό.

Στο «Μικρό ΣΕΦ» που έχει δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι, στην Ξυλοφάγου, αποτυπώνονται οι μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού, καθώς και τα banner, μαζί με τις φανέλες των Βασίλη Σπανούλη και Γιώργου Πρίντεζη που κοσμούν τον ουρανό του Φαληρικού γηπέδου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μάλιστα, έβαλε την υπογραφή του στη φωτογραφία με εκείνον και τους αδερφούς Αγγελόπουλος, στην οποία κρατούν το τρόπαιο της EuroLeague από το Λονδίνο το 2013.​​​​​​​

