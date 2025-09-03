ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διάστρεμμα ο Νιάνγκ, χάνει το Ιταλία-Κύπρος και είναι αμφίβολος για τα νοκ άουτ

Διάστρεμμα ο Νιάνγκ, χάνει το Ιταλία-Κύπρος και είναι αμφίβολος για τα νοκ άουτ

Ο Σαλιού Νιάνγκ απέφυγε τη σοβαρή ζημιά, αλλά η παρουσία του στη συνέχεια της Ιταλίας στο Ευρωμπάσκετ είναι αμφίβολη.

Η μοναδική «σκιά» από τη νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας για το Ευρωμπάσκετ ήταν ο τραυματισμός του Σαλιού Νιάνγκ. Ο 21χρονος φόργουορντ στραβοπάτησε σε μια προσγείωσή του στο παρκε στο τέταρτο δεκάλεπτο και έμεινε με πάγο στο πόδι στην άκρη του πάγκου ως το τέλος του αγώνα.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν κάποια σοβαρή ζημιά στο οστό, ωστόσο το διάστρεμμα που έχει υποστεί θα τον κρατήσει σίγουρα έξω από το αυριανό ματς με την Κύπρο και είναι αμφίβολο αν θα προλάβει το ματς της Κυριακής για τους «16» στη Ρίγα.

Ο άσος της Βίρτους Μπολόνια, που επελέγη στο ντραφτ από τους Καβαλίερς, κάνει πολύ καλό Ευρωμπάσκετ μετρώντας 9,8 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε 16,3 λεπτά κατά μέσο όρο.

sport-fm.gr 

