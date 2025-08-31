ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σοκ στη Σερβία: Χάνει το υπόλοιπο Ευρωμπάσκετ 2025 ο Μπογκντάνοβιτς!

Τις υπηρεσίες του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς για το υπόλοιπο του Ευρωμπάσκετ 2025 θα στερηθεί η εθνική Σερβίας, με τον σούπερ σταρ των Κλίπερς να τίθεται νοκ άουτ λόγω τραυματισμού.

Άσχημα μαντάτα έρχονται από το «στρατόπεδο» της εθνικής ομάδας της Σερβίας αναφορικά με την κατάσταση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Ο αρχηγός των «πλάβι» τραυματίστηκε λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με την Πορτογαλία για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό.

Τελικώς, ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία και έδειξε πως έχει υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και έτσι θα τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ένα μεγάλο πλήγμα για την ομάδα της Σερβίας, καθώς, μετά τον Νίκολα Γιόκιτς αποτελεί τον δεύτερο σταρ της ομάδας και έναν εκ των πιο αξιόπιστων σουτέρ της διοργάνωσης.

Στα πρώτα δύο παιχνίδια του τουρνουά, ο Μπογκντάνοβιτς μέτρησε κατά μέσο όρο 9 πόντους με 100% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα, μαζί με 3,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά παιχνίδι.

