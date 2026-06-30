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Από το Δασάκι στον Αρχάγγελο: Κλείνει Αγγελόπουλο ο ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Από το Δασάκι στον Αρχάγγελο: Κλείνει Αγγελόπουλο ο ΑΠΟΕΛ!

Πάει Αρχάγγελο ο Αγγελόπουλος.

Με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ αναμένεται να αγωνίζεται από τη νέα χρονιά ο Γιώργος Νικόλας Αγγελόπουλος!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός του Εθνικού, τα βρήκε σε όλα με τους γαλαζοκίτρινους και σύντομα αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο.

Στο περσινό πρωτάθλημα, ο Αγγελόπουλος κατέγραψε 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία. Τώρα ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Θυμίζουμε ότι έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του επέδειξε και η Πάφος FC.

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

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