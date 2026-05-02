ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολα θα σώσει την... παρτίδα ο Εθνικός

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Δύσκολα θα σώσει την... παρτίδα ο Εθνικός

Η μοίρα του θα κριθεί από τους... άλλους.

Μεγάλη απογοήτευση επικρατεί στο Δασάκι αφού ο Εθνικός έδωσε πολλά στο β’ ημίχρονο με τον Ακρίτα αλλά δεν πήρε τίποτα.

Και η ήττα στην Πάφο φαίνεται πως είναι καταδικαστική αφού είναι στο -5 από τη θέση σωτηρίας, με μόλις δύο παιχνίδια να απομένουν. Το ένα είναι το Σάββατο στο «Τάσος Μάρκου» και το άλλο με την Ομόνοια Αραδίππου στο Δασάκι.

Πλέον η μοίρα του θα κριθεί από τους άλλους που είναι σε κίνδυνο και όχι από τον ίδιο τον Εθνικό.  Εκτός των άλλων έχασε και τον Γιούση με αποβολή με δεύτερη κίτρινη και θα μείνει εκτός στο ένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια. 

Πλήρωσε ακριβά τίμημα με το πέναλτι που έκανε ο Οφόρι στο ξεκίνημα του αγώνα που στράβωσε τα πάντα. Μια εντελώς λανθασμένη αντίδραση του Οφόρι που κόστισε μια ήττα και ενδεχομένως μια ολόκληρη κατηγορία. Επίσης το ότι σε ένα κρίσιμο ματς παρά τις ευκαιρίες που βρήκε, δεν είδε δίχτυα.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

