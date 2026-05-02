Δύσκολα θα σώσει την... παρτίδα ο Εθνικός

Μεγάλη απογοήτευση επικρατεί στο Δασάκι αφού ο Εθνικός έδωσε πολλά στο β’ ημίχρονο με τον Ακρίτα αλλά δεν πήρε τίποτα.

Και η ήττα στην Πάφο φαίνεται πως είναι καταδικαστική αφού είναι στο -5 από τη θέση σωτηρίας, με μόλις δύο παιχνίδια να απομένουν. Το ένα είναι το Σάββατο στο «Τάσος Μάρκου» και το άλλο με την Ομόνοια Αραδίππου στο Δασάκι.

Πλέον η μοίρα του θα κριθεί από τους άλλους που είναι σε κίνδυνο και όχι από τον ίδιο τον Εθνικό. Εκτός των άλλων έχασε και τον Γιούση με αποβολή με δεύτερη κίτρινη και θα μείνει εκτός στο ένα από τα δύο τελευταία παιχνίδια.

Πλήρωσε ακριβά τίμημα με το πέναλτι που έκανε ο Οφόρι στο ξεκίνημα του αγώνα που στράβωσε τα πάντα. Μια εντελώς λανθασμένη αντίδραση του Οφόρι που κόστισε μια ήττα και ενδεχομένως μια ολόκληρη κατηγορία. Επίσης το ότι σε ένα κρίσιμο ματς παρά τις ευκαιρίες που βρήκε, δεν είδε δίχτυα.