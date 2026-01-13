O Μάρκο Κάμους στη Krasava Ε.Ν.Ύψωνα μέχρι το 2027

Η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Μάρκο Κάμους (Marco Camus) μέχρι τον Μάιο του 2027 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο.

Ο Μάρκο, γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2001 στην πόλη Σανταντέρ της Ισπανίας. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Racing Yth. Έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Rayo Cantabria, Córdoba CF, Valencia B με τελευταίο του σταθμό την Ourense CF.

Ευχόμαστε στον ποδοσφαιριστή κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας».