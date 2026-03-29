Κοϊτά, μία μετοχή που περίμενε και… εκτοξεύτηκε

Η ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024 έκανε πολλές και δαπανηρές μεταγραφές. Ελάχιστες έδωσαν αυτά που περίμεναν στο κλαμπ. Μία από αυτές και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Η ΑΕΚ πλήρωσε 4 εκατ.ευρώ (3,6 εκατ. ευρώ το φιξ ποσό και άλλες 400.000 ευρώ με τη μορφή μπόνους) στην Σιντ Τρούιντεν σε μία επένδυση που είχε μεγάλες προσδοκίες όταν έγινε. Τελικά την περσινή σεζόν, ο Κοϊτά… χαμένος σε σκόρπιες συμμετοχές και κάποιες με λίγα λεπτά από τον Ματίας Αλμέιδα, δεν έδειξε σχεδόν τίποτε στον αγωνιστικό χώρο. Απογοητευτική η ΑΕΚ, άφαντος ο Μαυριτανός ο οποίος είχε και ένα μεγάλο συμβόλαιο κοντά στο 1 εκατ.ευρώ ετησίως. Γενικώς… προβληματισμός.

Ο ταχυδυναμικός ακραίος επιθετικός, με την εξαιρετική αποτελεσματικότητα στο 1vs1, με το δυνατό σουτ και τη δυνατότητα να δημιουργεί ρήγματα, βρήκε εν τέλει ρόλο από τον Μάρκο Νίκολιτς την τρέχους αγωνιστική περίοδο. Δεν είναι μόνο τα νούμερα, είναι και η εικόνα, η επιδραστικότητα του 27χρονου στο γήπεδο.

Η εικόνα του Κοϊτά, καλύτερη και από τα νούμερα του

2 γκολ και 4 ασίστ πέρυσι σε 1.550 λεπτά, σε 30 συμμετοχές. Φέτος μέχρι σήμερα και με μεγάλα/κρίσιμα απαιτητικά παιχνίδια σε Super League και Conference League να απομένουν, ο Μαυριτανός μετρά ήδη 7 γκολ, 4 ασίστ σε 2.600 λεπτά σε 44 ματς (έχει χάσει μόνο ένα!). Όμως το πώς βοηθά την ΑΕΚ στο press, στην αλλαγή ρυθμού με ένταση και ταχύτητα και πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι της με κερδισμένα φάουλ, πέναλτι, με ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα, δεν… μετριέται σε νούμερα. Είτε παίζει αριστερά στην επίθεση όπου βολεύεται καλύτερα, είδε δεξιά, όπως με την Κηφισιά.

Σε τελειώματα και ντρίπλες τα νούμερα του είναι εντυπωσιακά, τα γκολ του κρίσιμα και άκρως επιδραστικά στα μεγάλα αποτελέσματα της ΑΕΚ κυρίως στο Conference League. Όπως με την Αντερλεχτ, όπως στην Σαμσούντα, όπως στο Τσέλιε. Στο πρωτάθλημα έδωσε τη δύσκολη νίκη στη Λιβαδειά και έβαλε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο Χαριλάου. Ότι κάνει βοηθά πολύ, στο χρονικό σημείο που το κάνει. Και ο Νίκολιτς αυτό το εκτιμά, για αυτό και εκτός της τιμωρίας του έχει παίξει σε όλα τα ματς της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο φετινός Κοϊτά τελικά βρήκε τον ρόλο του, βρήκε το τι θέλει ακριβώς ο προπονητής του στην επίθεση και δικαιώνει τη μεγάλη επένδυση που έκανε το 2024 η νέα διοίκηση της ΑΕΚ. Το συμβόλαιο του τελειώνει το 2029 και σίγουρα αν κάνει ένα αντάξιο φινάλε στην φετινή σεζόν, θα έρθει ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον 27χρονο Μαυριτανό.

