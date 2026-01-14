ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Φάληρο και πέρασε στα ημιτελικά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Φάληρο και πέρασε στα ημιτελικά

Σπουδαίο διπλό για τους ασπρόμαυρους στην έδρα του Ολυμπιακού.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ πέρασε σας «άνεμος» από το «Γ. Καραϊσκάκης» στον προημιτελικό κυπέλλου και προκρίθηκε στους «4» του θεσμού. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-0 με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης (7΄ Μύθου, 15΄ Οζντόεφ) και περιμένει τον αγώνα Παναθηναϊκός-Άρης για να μάθει τον αντίπαλό του στους ημιτελικούς.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός! Για πρώτη φορά σε τέτοια αναμέτρηση στο Φάληρο, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με προβάδισμα δύο τερμάτων πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο. Στο 7' από την κάθετη του Ζίβκοβιτς, ο Νέτο Μύθου πέρασε και τον Τζολάκη και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 15΄ πάλι από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο Οζντόεφ με υποδειγματικό τελείωμα έγραψε το 0-2. Ο Μεντιλίμπαρ αντέδρασε άμεσα ρίχνοντας στο ματς τον Γιάρεμτσουκ αντί του Γιαζίτσι, αλλά ο Ολυμπιακός παρέμεινε ακίνδυνος στο πρώτο ημίχρονο. Είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν δημιούργησε τη «μεγάλη» φάση.

Λίγο έλειψε η ιστορία να επαναληφθεί και στο β΄ ημίχρονο, όταν στο 49΄ ο Τζολάκης επενέβη σωτήρια στο σουτ του Μύθου, σε αντεπίθεση-φωτιά των φιλοξενούμενων. Ακριβώς ίδιοι πρωταγωνιστές με τη φάση του 7ου λεπτού, αντίστροφο αποτέλεσμα με τον 23χρονο γκολκίπερ να κρατάει «ζωνταντό» τον Ολυμπιακό.

Όσο, όμως, ο χρόνος περνούσε και οι πρωταθλητές δεν έβρισκαν τρόπο να ξαναμπούν στο παιχνίδι με ένα γκολ, τόσο πιο δύσκολη γινόταν η αποστολή τους. Ταυτόχρονα, τόσο πιο παθιασμένοι και αποφασισμένοι ήταν οι παίκτες του Λουτσέσκου που άγγιξαν την τελειότητα στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το ματς. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 90 λεπτά αγώνα η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού ήταν μία οβίδα του Μουζακίτη στο 52΄, που «έβγαλε» εντυπωσιακά ο Τσιφτσής. Έχασε κι άλλη μία, μεγαλύτερη, με τον Ποντένσε στις καθυστερήσεις.

Πανάξια, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρασε στους «4» σε μια νίκη που είναι σίγουρα μία από τις πιο εύκολες στα χρονικά, στην πανίσχυρη έδρα των πρωταθλητών Ελλάδας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46΄ Ροντινέι), Ρέτσος, Μπιανκόν (80΄ Καλογερόπουλος), Ορτέγκα, Γκαρθία (64΄ Ποντένσε), Μουζακίτης, Τσικίνιο (64΄ Έσε), Γιαζίτζι (32΄ Γιάρεμτσουκ), Μαρτίνς, Ταρέμι.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας (71΄ Γιακουμάκης), Τάισον (58΄ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (90+1΄ Πέλκας), Μύθου (71΄ Χατσίδης)

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παναθηναϊκός έριξε τεσσάρα στον Άρη και βρίσκει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Φοβερό πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σερβία, συνέτριψε την Παρτίζαν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Βρήκαν κάτοχο έξι εισιτήρια, έμειναν άλλα δύο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, προκρίθηκε στους «8» του CEV Challenge Cup

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρόστιμο στην Ανόρθωση για τις μάχες με την Αστυνομία στην κερκίδα - Όλες οι αποφάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μανέ έστειλε τη Σενεγάλη σε άλλον έναν τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Φάληρο και πέρασε στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Οι αναφορές Ιδιάκεθ για τα τρία χαμένα ματς με Ομόνοια και το πέναλτι

ΑΕΚ

|

Category image

«Ήμουν απασχολημένος, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με μεταγραφές» - Τι είπε για πρόκριση και... ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Μπορεί να είναι και καλύτερα…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ του Μάρκες που έδωσαν την πρόκριση στον Απόλλωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πράσινα «κτυπήματα» και η πρόκριση στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πανηγύρια, κατεβασμένα κεφάλια, μα χειροκρότημα και στις δυο πλευρές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Ομόνοια έβγαλε το… στέμμα από την ΑΕΚ και έκλεισε θέση στους «8»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη