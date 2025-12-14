Super League (14η αγωνιστική): Τα… φώτα στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Η ΑΕΚ φιλοξενείται στις 17:30, ΕΡΑ ΣΠΟΡ στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Περιστέρι για να κοντραριστεί με τον Ατρόμητο (18:00), ο Άρης υποδέχεται τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (20:00), ενώ η δράση κλείνει στην Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός διασταυρώνει τα ξίφη του με τον Βόλο (21:00).

Τέσσερα παιχνίδια έχει το μενού για την 14η αγωνιστική στην Super League. Η αρχή γίνεται στις 17:30 στο Αγρίνιο όπου ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Η “Ένωση” που έρχεται από την μεγάλη νίκη για την League Phase του Conference League, απέναντι στην Σάμσουνσπορ, θέλει να συνεχίσει το σερί των θετικών αποτελεσμάτων. Ο Μάρκο Νίκολιτς στην προσπάθεια του να φύγει από το Αγρίνιο με ένα “τρίποντο” που θα διατηρήσει την ΑΕΚ σε ασφαλής απόσταση από την κορυφή, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πιερό, Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Οντουμπάτζο. Στο απουσιολόγιο του Σέρβου τεχνικού προστέθηκε και ο Άρολντ Μουκουντί που τραυματίστηκε στο ματς της Σαμψούντας, με τον Βίντα να παίρνει την θέση του δίπλα στον Ρέλβας. Απουσίες όμως έχει και ο Παναιτωλικός που αναμένεται να παραταχθεί χωρίς τους Μλάντεν, Αποστολόπουλο, Στάγιτς, Γαλιάτσο και Λουίς, ενώ εκτός πλάνων βρίσκονται και οι Ενκολόλο, Μαυρίας και Κοντούρης, που αναμένεται να μπουν από τη νέα χρονιά.

Λίγο αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 18:00, ο Ατρόμητος φιλοξενεί στο Περιστέρι τον ΠΑΟΚ. Οι Περιστεριώτες ακόμα δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα, με τον Ντούσαν Κερκέζ στην τεχνική ηγεσία και θέλουν να εκμεταλλευτούν την κούραση που πιθανόν θα έχουν οι “ασπρόμαυροι” μετά το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Λουντογκόρετς για να επιστρέψουν στα εντός έδρας “τρίποντα” (σ.σ τελευταία νίκη του Ατρομήτου στο Άγγελος Ράμφος, κόντρα στον Πανσερραϊκό με 1-0, 22 Φεβρουαρίου 2025). Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν στην διάθεση τους για την σημερινή αναμέτρηση τον Τσακμάκη που εκτίει ποινή καρτών. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και θέλει να συνεχίσει το σερί που υπό προϋποθέσεις μπορεί να του δώσει εκ νέου την πρώτη θέση. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Λόβερν, Μιχαηλίδη και Γιακουμάκη για το σημερινό ματς.

Το παιχνίδι της αγωνιστικής γίνεται στο “Κλ. Βικελίδης” εκεί, όπου ο Άρης θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (20:00). Οι “κίτρινοι” μετά την ήττα τους στο τοπικό ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ με 3-1 θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν υπολογίζει σε ακόμα ένα παιχνίδι στους Τάσο Δώνης, Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ και Σωκράτη Διούδης, που συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα και έμειναν εκτός μάχης από την αναμέτρηση, με τον Ανδαλουσιανό τεχνικό να μην ανακοινώνει αποστολή. Από την άλλη ο Ολυμπιακός που ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρώτη του νίκη στην League Phase του Champions League, θέλει να δώσει συνέχεια στο σερί των οκτώ νικών και να παραμείνει για ακόμα μια αγωνιστική μόνος πρώτος. Ο Βάσκος τεχνικός έκανε γνωστή την λίστα με τους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους για σήμερα, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Μπιανκόν και Πασχαλάκη να μένουν εκτός μάχης.

Η αυλαία πέφτει στην Λεωφόρο στις 21:00 σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, κόντρα στον Βόλο. Οι “πράσινοι” που στα τελευταία δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα αγνοούν τη νίκη βρίσκονται σε δύσκολη θέση και στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα της Μαγνησίας δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών, με το “τριφύλλι” να είναι έκτο με 19 βαθμούς τρεις πόντους πίσω από το σύνολο του Χουάν Φεράντο. Οι ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ προέρχεται από την εντός έδρας ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Πλζεν που αγωνίστηκε με δέκα παίκτες και ψάχνει επειγόντος την επιστροφή στις νίκες. Ο Ισπανός τεχνικός στην προσπάθεια του για το “τρίποντο” δεν θα έχει στην διάθεση τους γνωστούς απόντες Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλο, ενώ εκτός τέθηκαν και οι Τσέριν, Ντραγκόφσκι.

Ertsports