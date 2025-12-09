ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φόβοι στον Άρη για Φαμπιάνο: Ορατό το ενδεχόμενο για χειρουργείο!

Οι σοβαρές ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει ο Φαμπιάνο Λέισμαν έχουν βάλει σε σκέψεις τους ανθρώπους του Άρη, με το ενδεχόμενο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου να είναι πλέον ορατό!

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έχει μείνει εκτός δράσης από τα μέσα Οκτωβρίου, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα στους προσαγωγούς και ακολουθεί συντηρητικό πρόγραμμα θεραπείας με ορίζοντα έως το τέλος του έτους. 

Ωστόσο, η κατάσταση του δεν δείχνει σημάδια πρόοδου, αφού οι ενοχλήσεις δεν υποχωρούν και αναγκάζουν το «κιτρινόμαυρο» ιατρικό επιτελείο να μπει σε νέες σκέψεις για την αντιμετώπισή του, εκφράζοντας φόβους για χειρουργείο.

Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο σενάριο γίνει πραγματικότητα, θα αναγκάσει τον Φαμπιάνο να μείνει στα... πιτς για τουλάχιστον δύο μήνες, προσθέτωντας άλλο ένα πρόβλημα στα αγωνιστικά σχέδια του Μανόλο Χιμένεθ.

sdna.gr 

