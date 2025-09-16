ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Κόντη στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός

Ο Χρήστος Κόντης θα καθίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού» για το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό την Κυριακή (21/09).

Ο Χρήστος Κόντης θα είναι ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό, έπειτα από τη λύση συνεργασίας του «τριφυλλιού» με τον Πορτογάλο προπονητή.

Ο Έλληνας τεχνικός θα καθίσει ξανά στον πάγκο των πρασίνων, πρώτα για την αναμέτρηση με την Athens Kallithea στο Κύπελλο την Τετάρτη (17/09) και έπειτα στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (21/09) κόντρα στον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κόντης υπήρξε βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ αργότερα αντικατέστησε τον Φατίχ Τερίμ στο φινάλε της σεζόν 2023/24 για δύο αγώνες, κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο Ελλάδας.

Επίσης, έχει διατελέσει υπηρεσιακός προπονητής και στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2017/1018 για 5 παιχνίδια, ενώ έχει καθίσει και στον πάγκο του Βόλου, της Χάτα και της Αλ Φάιχα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

