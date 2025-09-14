Με Σάντσες και Μαντσίνι ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά

Η Κηφισιά υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του φετινής Stoiximan Super League.

Με τον Ρουί Βιτόρια να αποφασίζει ποιοι «πράσινοι» θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα της ομάδας του απέναντι στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Προχωρώντας σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό, επαναφέροντας στην 11άδα τους Ντραγκόβσκι, Κυριακόπουλο και Μαντσίνι, με τον Σάνστες να κάνει ντεμπούτο ως βασικός.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόβσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Σάντσες και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Μαντσίνι και Τζούριτσιτς θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

