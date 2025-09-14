ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τραυματίστηκε στο γόνατο ο Αλφαρέλα

Ο Γάλλος επιθετικός, Μιγκουέλ Αλφαρέλα αποχώρησε από την προπόνηση του Άρη με έντονους πόνους στο γόνατο.

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Άρη, καθώς ο Μιγκουέλ Αλφαρέλα που ήταν και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη στην θερινή περίοδο, αποχώρησε από την προπόνηση με πόνους στο γόνατο.

Αύριο αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, προκειμένου να φανεί το μέγεθος της ζημιάς και να υπάρξει σαφής εικόνα για τον χρόνο αποθεραπείας του. Στο στρατόπεδο του Άρη υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση του Αλφαρέλα με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό.

