ΠΑΟΚ: Χωρίς Κωνσταντέλια κόντρα στον ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (20:30) στη Λεωφόρο τον γηπεδούχο ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1.

Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αλλά και ο Κίριλι Ντεσπότοφ ενώ επέστρεψε ο Μαντί Καμαρά.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Ήρθε η ώρα! Παίκτες και τεχνικό επιτελείο ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26 και είναι έτοιμοι για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Η τελευταία προπόνηση, όπως άλλωστε συνηθίζεται, ήταν αφιερωμένη στην τακτική προετοιμασία του επικείμενου αγώνα, ενώ οι παίκτες δούλεψαν και στις στατικές φάσεις, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό στο γήπεδο, ενώ εκτός προπόνησης έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω ίωσης. Αυτοί είναι κι οι δύο παίκτες που δεν θα έχει στη διάθεσή του ο Ραζβάν Λουτσέσκου .

Αναλυτικά οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Παβλένκα , Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Λόβρεν , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Μπάμπα , Τέιλορ , Θυμιάνης , Μεϊτέ , Οζντόεφ , Καμαρά , Μπιάνκο , Ιβανούσετς , Πέλκας , Τάισον , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Τσάλοφ , Γιακουμάκης».