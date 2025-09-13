Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός: Για το 3/3 στο πρωτάθλημα πριν την πρεμιέρα του Champions League οι Πειραιώτες!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μερικές μέρες πριν αντιμετωπίσει την Πάφο στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Champions League!

Έχοντας πάει στη διακοπή των εθνικών ομάδων έχοντας κάνει, έστω και με αρκετές δυσκολίες, το 2/2, οι Πειραιώτες ψάχνουν ένα ακόμα τρίποντο, παίζοντας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με την παρουσία των φίλων του για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν ( το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο), αφού το παιχνίδι με τον Asteras AKTOR διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας.

Κόντρα στους Αρκάδες, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι τις καθυστερήσεις για να πάρουν τη νίκη με 2-0 χάρη στα γκολ των Γιαζίτσι (90’+3’) και Ελ Κααμπί (90’+7’), ενώ στον Βόλο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ άργησε ξανά να βρει τις λύσεις, αλλά νίκησε ξανά με 2-0, έχοντας για σκόρερ της Τσικίνιο (77’) και Ρέτσο (85’).

Στα αγωνιστικά, ο Ροντινέι ένιωσε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής έτσι ώστε να προφυλαχθεί ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Πάφο, ενώ ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε να αφήσει εκτός και τον Πνευμονίδη, χωρίς παράλληλα να μπορεί να υπολογίζει ακόμα στις υπηρεσίες του Γιάρεμτσουκ. Από την άλλη, Ταρέμι, Ποντένσε και Μάνσα είναι διαθέσιμοι και είναι αρκετά πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο ματς.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Στρεφέτσα, Μπιανκόν, Έξαρχος, Μαρτίνς, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Καμπελά, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ταρέμι, Μάνσα.

Από την άλλη, η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει καλά για τον Πανσερραϊκό, ο οποίος αφού αποκλείστηκε στο Κύπελλο από την Καβάλα της Super League 2, στη συνέχεια ηττήθηκε 2-0 με κακή εμφάνιση στην OPAP Arena από την ΑΕΚ, ενώ ακολούθησε η εντός έδρας ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ.

sportfm.gr