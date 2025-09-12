ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απρόοπτο στον Παναθηναϊκό: Ατομικό ο Τετέ λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό

Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Τετέ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Παρασκευής (12/09) λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Απρόοπτο για τον Παναθηναϊκό στην προπόνηση της Παρασκευής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά.

Συγκεκριμένα, ο Τετέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, κάτι που θέτει εν αμφιβόλω την παρουσία του στο ματς κόντρα στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Άλλα προβλήματα δεν προέκυψαν στην προπόνηση, ενώ το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά.Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, ενώ ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τετέ λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

