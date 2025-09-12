Απρόοπτο στον Παναθηναϊκό: Ατομικό ο Τετέ λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό

Απρόοπτο για τον Παναθηναϊκό στην προπόνηση της Παρασκευής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηφισιά.

Συγκεκριμένα, ο Τετέ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό, κάτι που θέτει εν αμφιβόλω την παρουσία του στο ματς κόντρα στην ομάδα των βορείων προαστίων.

Άλλα προβλήματα δεν προέκυψαν στην προπόνηση, ενώ το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

