Άρης: Βαρύ το κλίμα για Ουζουνίδη – Όλα ανοιχτά για τον πάγκο

Η βαριά ήττα από τον Παναιτωλικό φέρνει κρίση στον Άρη. Ο Καρυπίδης καλείται να πάρει αποφάσεις για τον Μαρίνο Ουζουνίδη, με το κλίμα στην ομάδα να είναι ιδιαίτερα τεταμένο.

Η βαριά ήττα του Άρη από τον Παναιτωλικό 0-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 2η αγωνιστική της Super League έχει προκαλέσει έντονη κρίση στις τάξεις της ομάδας και αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Μαρίνου Ουζουνίδη

Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν μια από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, χωρίς ένταση και πλάνο, γνωρίζοντας μια ντροπιαστική ήττα από τον σύλλογο του Αγρινίου. Οι οπαδοί ξέσπασαν σε  διοίκηση, τεχνική ηγεσία και ποδοσφαιριστές  εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για την εικόνα της ομάδας και τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια, όπου είχε εκτενή συνομιλία με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και τους παίκτες. Ο Έλληνας τεχνικός δεν παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, περιοριζόμενος μόνο σε σχόλια στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού πριν από το ματς. 

Αυτή τη στιγμή, όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του στον πάγκο του Άρη. Ο Καρυπίδης, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες, καλείται να πάρει άμεσες αποφάσεις, ειδικά ενόψει της διακοπής του πρωταθλήματος για τις Εθνικές ομάδες. 

Το κλίμα στις τάξεις του Άρη είναι βαρύ και η επόμενη μέρα αναμένεται κρίσιμη, καθώς η διοίκηση πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει με τον Ουζουνίδη στην τεχνική ηγεσία ή αν θα δρομολογήσει αλλαγές.

 

sportfm.gr 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη