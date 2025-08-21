ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψάχνει γκολ και προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στη Σαμσουνσπόρ ο Παναθηναϊκός

Να διαχειριστεί τη… φρενίτιδα που έχει προκαλέσει στον κόσμο της ομάδας η επικείμενη έλευση του Ρενάτο Σάντσες, ώστε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στο League Stage του UEFA Europa League, επιθυμεί ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί στο Ολυμπιακό Στάδιο (Πέμπτη 21/8, 21:00) τη Σαμσουνσπόρ.

Οι δυο ομάδες τίθενται για πρώτη φορά στην ιστορία τους αντιμέτωπες, ωστόσο πάντα οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε ελληνοτουρκικούς συλλόγους έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια εμφανίζουν πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής κι ας αποκλείστηκαν στα προκριματικά του UEFA Champions League από τη Ρέιντζερς (ήττα 2-0 στο «Άιμπροξ» και ισοπαλία 1-1 στο ΟΑΚΑ). Ακολούθησε η δραματική πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από 90’+120’ αγωνιστικά λεπτά στα οποία γκολ δεν πέτυχε καμία από τις δυο ομάδες.

Κι αυτό είναι κάτι που ευελπιστεί να διορθώσει ο Πορτογάλος προπονητής. Ο οποίος, πάντως, έχει απουσίες να διαχειριστεί, όπως αυτές των Τάσου Μπακασέτα και Φιλίπ Τζούρισιτς. Στο χώρο της άμυνας, παραμένει εκτός και ο Τιμ Γέντβαϊ ενώ στη μεσαία γραμμή η πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς δημιουργεί, προς ώρας, λειψανδρία στο νευραλγικό αυτό χώρο. Ο Βιτόρια ποντάρει πολλά στην ετοιμότητα του αρχηγού Φώτη Ιωαννίδη αλλά και στην εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι.

Από την άλλη, η Σαμσουνσπόρ θα δώσει το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι. Η ομάδα του Τόμας Ρέις τερμάτισε τρίτη την περυσινή σεζόν στη Super Lig της Τουρκίας και κράτησε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τον ίδιο κορμό. Κάτι που φάνηκε άλλωστε και στις δυο πρώτες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος: η Σαμσουνσπόρ επικράτησε στην πρεμιέρα με 2-1 της Γκεντσλερμιρλιγκί στο «Σαμσούν Γενί 19ης Μαΐου» με γκολ των Κάρλο Χολς και Μάριους Μουαντιλματζί (με πέναλτι) ενώ το περασμένο Σάββατο (16/8) ακολούθησε η εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Κοτσαέλισπορ – αυτογκόλ του τερματοφύλακα Αλεκσάνταρ Γιοβάνοβιτς.

Υπενθυμίζεται πως ο επαναληπτικός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 28/8 στις 20:00. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε και αναβλήθηκε το παιχνίδι του για την πρεμιέρα της Super League με αντίπαλο τον ΟΦΗ ενώ, αντίστοιχα, και η Σαμσουνσπόρ δεν θα παίξει κόντρα στην Κασίμπασα, όπως ήταν προγραμματισμένο για την 3η αγωνιστική της Super Lig.

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Τσιριβέγια, Τσέριν, Πελίστρι, Τετέ, Ιωαννίδης.

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ρέις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ, Εντσάμ, Ντιματά, Μακουμπού, Κίλιντς, Μουαντιλματζί.

Ελλαδα

