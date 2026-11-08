(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Μαγευτικό κορεό, αντάξιο της Ιστορίας του!

Ημέρα γιορτής είναι η σημερινή για τον ΑΠΟΕΛ.

Η ομάδα της πρωτεύουσας κλείνει τα 100 χρόνια ζωής και ο κόσμος της ομάδας δεν θα μπορούσε να λείψει από το μεγάλο αυτό γεγονός. Το sold out ανακοινώθηκε εδώ και μέρες για τις τρεις κερκίδες που αναλογούσαν στους φίλους της ομάδας, ωστόσο άνοιξε και μέρος του βορείου πετάλου.

Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ γέμισαν απ’ άκρη σ’ άκρη το ΓΣΠ στο παιχνίδι με τον Άρη, ώστε να τιμήσουν τον σύλλογο και να γιορτάσουν όλοι μαζί. Δείτε πιο κάτω πλούσιο φωτορεπορτάζ.











