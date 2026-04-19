«Λύγισε» τον Εθνικό με λυτρωτή Μπούτνικ και κερασάκι Καμούς η ΕΝΥ!

Πολύ σημαντική νίκη για την ΕΝΥ η οποία έφτασε τους 37 βαθμούς ανεβάζοντας κι΄άλλο την διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Πολύ δύσκολα τα δεδομένα για τον Εθνικό, οποίος έμεινε 7ος με 27 βαθμούς.

Η ΕΝΥ άνοιξε το σκορ στο 20΄με τον Κουμουρή, με τον Γιούση να ισοφαρίζει στο 75΄έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το «χρυσό» γκολ πέτυχε ο Μπούτνικ στο 87ο λεπτό για το 2-1 ενώ ο Καμούς στο 90+4΄έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-1.

FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Μπα (62' Κάμους), Κουμουρής, Ανκεγιέ (53' Μπούτνικ), Ντε Ιριόντο (84' Τιάγκο), Μπαχάσα (62' Τσερίσεφ), Κυριάκου, Σέζαρ (84' Freedom24 Krasava ΕΝΥ.).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Λούις Φελίπε, Πεχλιβάνης (46' Οφόρι), Λομοτέι, Γκονζάλες (46' Παπαγεωργίου), Μασάδο (88' Γιάλλουρος), Κονφέ, Αντερέγκεν, Γιούσης, Νενέκο, Αγγελόπουλος (67' Σιβέριο).

ΣΚΟΡΕΡ: 20΄Κουμουρής, 87΄Μπούτνικ, 90+4΄Καμούς/76΄Γιούσης (πεν.)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Bartosz Pawel Frankowski