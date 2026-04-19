«Λύγισε» τον Εθνικό με λυτρωτή Μπούτνικ και κερασάκι Καμούς η ΕΝΥ!
Η ομάδα του Ύψωνα επικράτησε με 3-1 του Εθνικού Άχνας στο «Αμμόχωστος» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ στο β΄γκρουπ
Πολύ σημαντική νίκη για την ΕΝΥ η οποία έφτασε τους 37 βαθμούς ανεβάζοντας κι΄άλλο την διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Πολύ δύσκολα τα δεδομένα για τον Εθνικό, οποίος έμεινε 7ος με 27 βαθμούς.
Η ΕΝΥ άνοιξε το σκορ στο 20΄με τον Κουμουρή, με τον Γιούση να ισοφαρίζει στο 75΄έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το «χρυσό» γκολ πέτυχε ο Μπούτνικ στο 87ο λεπτό για το 2-1 ενώ ο Καμούς στο 90+4΄έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-1.
FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Μπα (62' Κάμους), Κουμουρής, Ανκεγιέ (53' Μπούτνικ), Ντε Ιριόντο (84' Τιάγκο), Μπαχάσα (62' Τσερίσεφ), Κυριάκου, Σέζαρ (84' Freedom24 Krasava ΕΝΥ.).
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Λούις Φελίπε, Πεχλιβάνης (46' Οφόρι), Λομοτέι, Γκονζάλες (46' Παπαγεωργίου), Μασάδο (88' Γιάλλουρος), Κονφέ, Αντερέγκεν, Γιούσης, Νενέκο, Αγγελόπουλος (67' Σιβέριο).
ΣΚΟΡΕΡ: 20΄Κουμουρής, 87΄Μπούτνικ, 90+4΄Καμούς/76΄Γιούσης (πεν.)
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Bartosz Pawel Frankowski