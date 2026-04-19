«Λύγισε» τον Εθνικό με λυτρωτή Μπούτνικ και κερασάκι Καμούς η ΕΝΥ!

Η ομάδα του Ύψωνα επικράτησε με 3-1 του Εθνικού Άχνας στο «Αμμόχωστος» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ στο β΄γκρουπ

Πολύ σημαντική νίκη για την ΕΝΥ η οποία έφτασε τους 37 βαθμούς ανεβάζοντας κι΄άλλο την διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη. Πολύ δύσκολα τα δεδομένα για τον Εθνικό, οποίος έμεινε 7ος με 27 βαθμούς. 

Η ΕΝΥ άνοιξε το σκορ στο 20΄με τον Κουμουρή, με τον Γιούση να ισοφαρίζει στο 75΄έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Το «χρυσό» γκολ πέτυχε ο Μπούτνικ στο 87ο λεπτό για το 2-1 ενώ ο Καμούς στο 90+4΄έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-1. 

FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Μπα (62' Κάμους), Κουμουρής, Ανκεγιέ (53' Μπούτνικ), Ντε Ιριόντο (84' Τιάγκο), Μπαχάσα (62' Τσερίσεφ), Κυριάκου, Σέζαρ (84' Freedom24 Krasava ΕΝΥ.).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Λούις Φελίπε, Πεχλιβάνης (46' Οφόρι), Λομοτέι, Γκονζάλες (46' Παπαγεωργίου), Μασάδο (88' Γιάλλουρος), Κονφέ, Αντερέγκεν, Γιούσης, Νενέκο, Αγγελόπουλος (67' Σιβέριο).

ΣΚΟΡΕΡ: 20΄Κουμουρής, 87΄Μπούτνικ, 90+4΄Καμούς/76΄Γιούσης (πεν.)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Bartosz Pawel Frankowski

 

 

 

 

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Καταγγέλει ρατσιστική επίθεση στα ΜΚΔ ο Κουλιμπαλί!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Πήρε το ντέρμπι και φορτσάρει για την ιστορική ανατροπή η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρωταθλήτρια ξανά η Μπάγερν Μονάχου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβαψε κόκκινο το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με ήρωα Φαν Ντάικ στο 100' η Λίβερπουλ, ανατροπή παραμονής για τη Νότιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό του Ακρίτα στο ΓΣΠ!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Νίκολιτς: «Δεν έχω να πω πολλά, respect στους παίκτες μου»

Ελλάδα

|

Category image

Μετά τον Αλμέιδα, φεύγει και ο Κορδόν από τη Σεβίλλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Η μηχανή του Νίκολιτς ισοπέδωσε τους ασπρόμαυρους και πετάει για το πρωτάθλημα

Ελλάδα

|

Category image

Έτσι ήρθε το 1-1 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καμορανέζι: «Απόλαυσα το παιχνίδι!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γι' αυτό τον λόγο ο Σατσιάς θεωρεί άδικη την ισοπαλία στο «Ανάνωης Παπαδόπουλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Σφοδρά επεισόδια μεταξύ οπαδών Στουτγκάρδης και Μπάγερν - Τραυματισμοί και συλλήψεις!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρένο στον κατήφορο με χρυσό βαθμό κόντρα στην Ανόρθωση η Ομόνοια Αραδίππου!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πολυκάρπου: «Πρέπει να σηκώσουμε κεφάλια»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη