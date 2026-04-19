Έβαψε κόκκινο το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με ήρωα Φαν Ντάικ στο 100' η Λίβερπουλ, ανατροπή παραμονής για τη Νότιγχαμ

Η Λίβερπουλ πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της Έβερτον (1-2) με γκολ του Φαν Ντάικ στο 100', ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε της Μπέρνλι και έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονής στην Premier League.

Οι «Reds» προηγήθηκαν στο 29' με γκολ του Σαλάχ και η Έβερτον ισοφάρισε στο 54' με γκολ του Μπέτο, πριν έρθει ο αρχηγός της Λίβερπουλ για να σκοράρει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, η οποία ξέφυγε στο +7 από την 6η της βαθμολογίας Τσέλσι, έχοντας σαφέστατο προβάδισμα για την πρόκριση στο Champions League της επόμενης σεζόν!Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους «μπλε» να πατούν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να χάνουν τις πρώτες μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ στο 6' και στο 16', με πρωταγωνιστή τον Μπέτο, ενώ στο 27' ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά με το γκολ του να ακυρώνεται μέσω VAR για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Τελικά, ήταν η Λίβερπουλ εκείνη που προηγήθηκε, στο 29', με τον ΜακΝιλ να κάνει λάθος πάσα προς τα πίσω και με τον Χάκπο να βγάζει υπέροχη ασίστ για τον Σαλάχ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 0-1!

Στο δεύτερο ημίχρονο η Έβερτον πίεσε και ισοφάρισε στο 54', όταν ο Μπέτο εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ντούσμπερι-Χολ και σκόραρε με προβολή, σε μία φάση στην οποία τραυματίστηκε ο Μαμαρντασβίλι και αντικαταστάθηκε από τον Γούντμαν, αφού και ο Άλισον είναι τραυματίας. Ακολούθησαν σημαντικές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, με τη Λίβερπουλ να βρίσκει το γκολ της νίκης στο 100', όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Σόμποσλαϊ, ο Φαν Ντάικ νίκησε τους πάντες στον αέρα και διαμόρφωσε το τελικό 1-2 με δυνατή κεφαλιά του!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αγχώθηκε στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Μπέρνλι, βλέποντας την αντίπαλό της να προηγείται στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με γκολ του Φλέμινγκ, όμως έκανε ανατροπή και πήρε νίκη (4-1) με… άρωμα παραμονής, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή της τον Γκιμπς-Γουάιτ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός αρχικά ισοφάρισε με γκολ του στο 62' και 7 λεπτά αργότερα (69’) έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ, ενώ εκείνος ήταν που «κλείδωσε» και το τρίποντο, ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του στο 77ο λεπτό, με τη Νότιγχαμ να απομακρύνεται 5 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τον Ζεσούς να κάνει το 4-1 με γκολ του στο 90'+8'!

Η Άστον Βίλα προηγούνταν με 3-1 μέχρι το 86ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησής της με τη τη Σάντερλαντ, ενώ παρότι είδε την αντίπαλό της να πετυχαίνει δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά (86', 87') για να ισοφαρίσει σε 3-3, τελικά κατάφερε να νικήσει με 4-3, έχοντας για ήρωα της τελευταίας στιγμής τον Άμπραχαμ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 90'+4'!

Ο Γουότκινς έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 2ο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης, ενώ ο Ριγκ ισοφάρισε μόλις 7 λεπτά αργότερα (9') για τους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, ο Γουότκινς σκόραρε ξανά στο 36' και ο Ρότζερς διαμόρφωσε το τελικό 3-1 με το… καλησπέρα του δευτέρου ημιχρόνου (46'), πριν έρθει η Σάντερλαντ για να ισοφαρίσει, χάρη σε γκολ των Χιουμ (86') και Ίσιντορ (87')! Ωστόσο, ο Άμπραχαμ ήταν εκείνος που… μίλησε τελευταίος, διαμορφώνοντας το τελικό 4-3 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 18/09

Μπρέντφορντ-Φούλαμ 0-0

Λιντς-Γουλβς 3-0

(18' Τζάστιν, 20' Όκαφορ, 90'+5' Κάλβερτ-Λιούιν)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 1-2

(68' Οσούλα - 32' Ταβερνιέρ, 85' Τρουφέρ)

Τότεναμ-Μπράιτον 2-2

(39' Πέδρο Πόρο, 77' Σίμονς - 45'+3' Μιτόμα, 90'+5' Ρίτερ)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1

(43' Κούνια)

Κυριακή 19/09

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 4-3

(2', 36' Γουότκινς, 46' Ρότζερς, 90'+4' Άμπραχαμ - 9' Ριγκ, 86' Χιουμ, 87' Ίσιντορ)

Έβερτον-Λίβερπουλ 1-2

(54' Μπέτο - 29' Σαλάχ, 100' Φαν Ντάικ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπέρνλι 4-1

(62', 69', 77' Γκιμπς-Γουάιτ, 90'+8' Ζεσούς - 45'+2' Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 20/04

Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ Χαμ (22:00)

