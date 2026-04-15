Κινδυνεύει με βαριά τιμωρία από την UEFA ο Ραφίνια

Κίνδυνο μεγάλης τιμωρίας από την UEFA διατρέχει ο Ραφίνια μετά τις καυστικές τοποθετήσεις που έκανε για τη διαιτησία, μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο στα προημιτελικά του Champions League.

«Ήταν ένας κλεμμένος αγώνας, η διαιτησία ήταν απαίσια. Οι αποφάσεις που πήραν ήταν απίστευτες. Η Ατλέτικο έκανε αμέτρητα φάουλ και δεν πήρε ούτε μία κίτρινη κάρτα. Θέλω να καταλάβω γιατί φοβούνται μήπως προκριθεί η Μπαρτσελόνα», δήλωσε στα media ο Βραζιλιάνος, που απουσίασε και από τα δύο ματς λόγω τραυματισμού.

Ο Ραφίνια βάσει των κανονισμών της UEFA απειλείται με τιμωρία τριών αγωνιστικών. Σε ανάλογο ξέσπασμα του Νεϊμάρ κατά της διαιτησίας, το 2019 μετά τον αγώνα της Παρί με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Βραζιλιάνος είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές, ποινή που τελικά μειώθηκε στις δύο. Εφόσον ο Ραφίνια τιμωρηθεί, θα εκτίσει την ποινή του στην εκκίνηση της League Phase της επόμενης περιόδου.