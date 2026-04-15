Κινδυνεύει με βαριά τιμωρία από την UEFA ο Ραφίνια

Μετά τις δηλώσεις κατά της διαιτησίας

Κίνδυνο μεγάλης τιμωρίας από την UEFA διατρέχει ο Ραφίνια μετά τις καυστικές τοποθετήσεις που έκανε για τη διαιτησία, μετά τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο στα προημιτελικά του Champions League.

«Ήταν ένας κλεμμένος αγώνας, η διαιτησία ήταν απαίσια. Οι αποφάσεις που πήραν ήταν απίστευτες. Η Ατλέτικο έκανε αμέτρητα φάουλ και δεν πήρε ούτε μία κίτρινη κάρτα. Θέλω να καταλάβω γιατί φοβούνται μήπως προκριθεί η Μπαρτσελόνα», δήλωσε στα media ο Βραζιλιάνος, που απουσίασε και από τα δύο ματς λόγω τραυματισμού.

Ο Ραφίνια βάσει των κανονισμών της UEFA απειλείται με τιμωρία τριών αγωνιστικών. Σε ανάλογο ξέσπασμα του Νεϊμάρ κατά της διαιτησίας, το 2019 μετά τον αγώνα της Παρί με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Βραζιλιάνος είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές, ποινή που τελικά μειώθηκε στις δύο. Εφόσον ο Ραφίνια τιμωρηθεί, θα εκτίσει την ποινή του στην εκκίνηση της League Phase της επόμενης περιόδου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

