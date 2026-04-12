Υπέγραψαν τον Μπάντον οι Σέλτικς

Οι Μπόστον Σέλτικς ανακοίνωσαν πως υπέγραψαν τον Ντάλανο Μπάντον ενόψει των play-offs. Ο οργανισμός δεν έκανε γνωστό την διάρκεια του συμβολαίου, με τον Μάικλ Σκότο να κάνει λόγο για διετές συμβόλαιο.

Ο Μπάντον έχει αγωνιστεί σε Τορόντο Ράπτορς, Μπόστον Σέλτικς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και Λος Άντζελες Κλίπερς και σε 221 ματς στο ΝΒΑ έχει κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 14,3 λεπτά στο παρκέ.

Φέτος υπέγραψε δεκαήμερα συμβόλαια με τους «Κλιπς» (έπαιξε σε δύο ματς) και τους Κέλτες (έπαιξε σε τρία ματς), ενώ πέρασε την μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν στην G-League και τους Τέξας Λέτζεντς. Εκεί σε 30 ματς είχε κατά μέσο όρο 25 πόντους, 3,7 ριμπάουντ, 6,7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1,1 μπλοκ σε 33,2 λεπτά.