Αργυρό στα 100μ. πρόσθιο για την Καρολίνα Πελενδρίτου σε διεθνή αγώνα στο Παρίσι

Η παρουσία της στο Παρίσι δεν ολοκληρώνεται με το αργυρό στα 100μ. πρόσθιο, καθώς την Κυριακή, 3 Μαΐου, θα λάβει μέρος και στα 50μ. ελεύθερο.

Άλλη μία μεγάλη επιτυχία πρόσθεσε στην πλούσια καριέρα της η Καρολίνα Πελενδρίτου, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου, στα 100μ. πρόσθιο, στον πρώτο της αγώνα εντός του 2026, το Para Swimming World Series Paris 2026.

Η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα, καταγράφοντας μάλιστα χρόνους καλύτερους σε σχέση με την παρουσία της πριν από έναν χρόνο σε αντίστοιχο αγώνα, στο ΙDM Berlin.

Συγκεκριμένα, η Τρις Χρυσή Παραολυμπιονίκης στον τελικό τερμάτισε με χρόνο 1:23.28, ενώ έκανε τα προκριματικά με 1:23.04. Πέρσι, στο Βερολίνο, συμμετείχε μόνο στα προκριματικά των 100μ. πρόσθιο, τερματίζοντας σε 1:24.06.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ρωσίδα Daria Lukianenko, κάτοχος πέντε μεταλλίων στους τελευταίους Παραολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024», ενώ το χάλκινο πήρε η Ali Diehl από τον Καναδά.

Ο αγώνας στο Παρίσι είναι ένας από τους εννιά αγώνες της σειράς που θα γίνουν την τρέχουσα περίοδο. Για την Καρολίνα Πελενδρίτου, η οποία φέτος προτίμησε να αγωνιστεί στο Παρίσι, αντί στο Βερολίνο, η παρουσία στον συγκεκριμένο αγώνα είναι μέρος της προετοιμασίας της, ενόψει και του μεγάλου στόχου, του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει τον Σεπτέμβριο στην Τουρκία.

Η παρουσία της στο Παρίσι δεν ολοκληρώνεται με το αργυρό στα 100μ. πρόσθιο, καθώς την Κυριακή, 3 Μαΐου, θα λάβει μέρος και στα 50μ. ελεύθερο, με τα προκριματικά να είναι προγραμματισμένα για το πρωί και τον τελικό το απόγευμα.

Την προσπάθεια της Καρολίνας Πελενδρίτου στηρίζουν ο ΚΟΑ και η ΚΕΠΕ καθώς και ο μακροχρόνιος υποστηρικτής της Allwyn Kύπρου, όπως επίσης και η SWANS.

