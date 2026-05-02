ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όγιος: «Είναι συναρπαστικό να προπονείς τον Μέσι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πανευτυχής ο άλλοτε προπονητής της Ανόρθωσης.

Ο Αργεντινός προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Γκιγιέρμο Όγιος, δήλωσε ότι το να προπονεί τον Λιονέλ Μέσι «είναι συναρπαστικό» και επιβεβαίωσε ότι νιώθει ευγνώμων για αυτή την ευθύνη κάθε μέρα.

«Είναι συναρπαστικό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην νιώθω συγκινημένος», δήλωσε ο 62χρονος Αργεντινός προπονητής, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στους πάγκους από τον Άρη και κάθισε επίσης και σε εκείνους του, Ατρόμητου, ΠΑΣ Γιάννινα, Πανσερραϊκού και Ηρακλή στην Ελλάδα.

Να σημειωθεί ότι ο Γκιγιέρμο Όγιος είχε προπονήσει στο παρελθόν τον Λιονέλ Μέσι όταν προπονούσε την ομάδα νέων της Μπαρτσελόνα.

Ανέλαβε την Ίντερ Μαϊάμι μετά την αποχώρηση του Χαβιέ Μασεράνο «για προσωπικούς λόγους» στα μέσα Απριλίου και έχει καταγράψει δύο νίκες και μία ισοπαλία σε τρεις αγώνες.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

