Τραυματίστηκε ο Καρβαχάλ

Κάταγμα στο μικρό δάκτυλο του δεξιού του ποδιού υπέστη ο Ντάνιελ Καρβαχάλ, σύμφωνα με ιατρική έκθεση που δημοσίευσε η Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστοσελίδα της:

«Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στον παίκτη μας, Ντάνι Καρβαχάλ, από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με κάταγμα στο πέμπτο (μικρό) δάκτυλο του δεξιού ποδιού. Η ανάρρωσή του παρακολουθείται», ανέφερε.

Η έκθεση δεν διευκρινίζει τον αναμενόμενο χρόνο ανάρρωσης, αν και η Ρεάλ Μαδρίτης προβλέπει ότι θα μείνει εκτός για μερικές εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσει τους αγώνες εναντίον της Εσπανιόλ, της Μπαρτσελόνα και του Οβιέδο, και ίσως και τον αγώνα εναντίον της Σεβίλλης.

Ωστόσο, θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο την τελευταία αγωνιστική. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τελευταίος αγώνας της καριέρας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς δεν έχει ανανεώσει ακόμη το συμβόλαιό του που λήγει.