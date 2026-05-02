Αδιάφορος συμβιβασμός στο «Αμμόχωστος» για Ε.Ν. Ύψωνα και ΑΕΛ

Δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις η μάχη των Λεμεσιανών ομάδων.

Στο ισόπαλο 1-1 συμβιβάστηκαν Ε.Ν. Ύψωνα και ΑΕΛ, σε ένα αδιάφορο παιχνίδι στο «Αμμόχωστος».

Και αυτό γιατί οι δύο ομάδες είχαν εξασφαλίσει την παραμονή τους και το μοναδικό τους κίνητρο ήταν για την πρωτιά του β΄ ομίλου. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΛ έφτασε τους 41 βαθμούς (1η) ενώ στην 3η βρίσκεται η Ε.Ν. Ύψωνα με 39 βαθμούς.

Η ΑΕΛ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα έπειτα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κονσεϊσάο, μία παράβαση που υποδείχθηκε σε παράβαση του Κυριάκου στον Σαβό. Ο Πορτογάλος δεν λάθεψε, βάζοντας σε θέση οδηγού την ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς.

Ωστόσο, στο 83ο λεπτό η ομάδα του Ύψωνα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Τεϊσέιρα, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια, μετά από σέντρα του Τσεπάκ, νίκησε τον Κυριάκου.

Το LIVE του αγώνα

  • Τέλος της αναμέτρησης.

83΄ - ΓΚΟΛ για την Ε.Ν. Ύψωνα: Ο Τεϊσέιρα ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους με δεύτερη προσπάθεια μετά από σέντρα του Τσεπάκ.

55΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Κονσεϊσάο ευστοχεί σε εκτέλεση πέναλτι και ανοίγει το σκορ για τους γαλαζοκίτρινους.

  • Έναρξη β΄ ημιχρόνου
  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

40΄ - Δυνατό σουτ από τον Κονσεϊσαο, έδιωξε εντυπωσιακά ο Ζάντρο σε κόρνερ.

4΄ - Ο Ζάντρο λέει όχι σε σουτ του Νταβόρ και στην επαναφορά ο Ντε Λούκας έδιωξε σε κόρνερ πριν τον Ζαβό.

Ε.Ν. ΎΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεπάκ, Ντα Γκράτσα, Ντε Λούκας, Ντε Ιριόντο, Μελιντσένκο (64΄ Πάνκοφ), Κυριάκου, Ανκέγιε (79΄ Τεϊσέιρα), Κουμουρής (64΄ Μπαχάσα), Τσερίσεφ (90΄ Νταβιντιάν), Μπούτνικ (64΄ Μπα).

ΑΕΛ: Π. Κυριάκου, Κονσεϊσάο, Μιλοσάβλιεβιτς, Ιμανισίνγουε, Φιλιώτης, Νταβόρ, Ζράντι (70΄ Παναγή), Μασέκο, Μακρής (90΄ Σ. Χριστοφή), Μουγκέ (79΄ Φορεστιέρι), Σαβό.

ΣΚΟΡΕΡ: 83΄ Τεϊσέιρα / 55΄ πέν. Κονσεϊσάο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34΄ Ντε Λούκας / 61΄ Μιλοσάβλιεβιτς, 90+3΄ Μασέκο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

