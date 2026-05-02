ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ίπσουϊτς επέστρεψε στην Premier League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ίπσουϊτς επέστρεψε στην Premier League

Δεν... άντεξε πολύ καιρό μακριά από τη μεγάλη κατηγορία.

Η Ιπσουϊτς επέστρεψε στην Premier League, ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της.

Η ομάδα του Κίεραν ΜακΚένα νίκησε την ΚΠΡ με 3-0 στο κατάμεστο «Πόρτμαν Ρόουντ», στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην Championship και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και την αυτόματη άνοδο στην κατηγορία των «μεγάλων», πίσω από την πρωταθλήτρια Κόβεντρι.

Στο μεταξύ, στις θέσεις 3-6 της βαθμολογίας, που οδηγούν στα playoffs ανόδου, για την τρίτη ομάδα που θα προβιβαστεί στην Premier League, τερμάτισαν κατά σειρά, Μίλγουολ, Σαουθάμπτον, Μίντλεσμπρο και Χαλ.

Μάλιστα, η τελευταία έκανε την έκπληξη και πήρε το εισιτήριο στο φινάλε χάρη στην σπουδαία εντός έδρας ανατροπή με σκορ 2-1 επί της Νόριτς, την ίδια ώρα που η Ρέξαμ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μίντλεσμπρο (2-2), μένοντας δύο βαθμούς πίσω από τη Χαλ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη