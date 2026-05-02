Η Ίπσουϊτς επέστρεψε στην Premier League

Η Ιπσουϊτς επέστρεψε στην Premier League, ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό της.

Η ομάδα του Κίεραν ΜακΚένα νίκησε την ΚΠΡ με 3-0 στο κατάμεστο «Πόρτμαν Ρόουντ», στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στην Championship και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση και την αυτόματη άνοδο στην κατηγορία των «μεγάλων», πίσω από την πρωταθλήτρια Κόβεντρι.

Στο μεταξύ, στις θέσεις 3-6 της βαθμολογίας, που οδηγούν στα playoffs ανόδου, για την τρίτη ομάδα που θα προβιβαστεί στην Premier League, τερμάτισαν κατά σειρά, Μίλγουολ, Σαουθάμπτον, Μίντλεσμπρο και Χαλ.

Μάλιστα, η τελευταία έκανε την έκπληξη και πήρε το εισιτήριο στο φινάλε χάρη στην σπουδαία εντός έδρας ανατροπή με σκορ 2-1 επί της Νόριτς, την ίδια ώρα που η Ρέξαμ δεν μπόρεσε να νικήσει τη Μίντλεσμπρο (2-2), μένοντας δύο βαθμούς πίσω από τη Χαλ.