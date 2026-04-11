ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νεϊμάρ: «Μετά τον αποκλεισμό από την Κροατία το 2022 έβλεπα την κηδεία μου!»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Νεϊμάρ θυμήθηκε τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Κροατία στο Μουντιάλ του 2022 και τον παρομοίασε με την... κηδεία του.

Το Μουντιάλ του 2026 πλησιάζει και ο Νεϊμάρ περιμένει καρτερικά την κλήση του από τον Κάρλο Αντσελότι, για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας παλεύει να ανατρέψει τα προγνωστικά, που τον θέλουν εκτός Μουντιάλ, μέσω των αγώνων με τη φανέλα της Σάντος και θέλει μια τελευταία ευκαιρία, ώστε να διεκδικήσει τον τίτλο που λείπει από την συλλογή του.

Ο Βραζιλιάνος θυμήθηκε πρόσφατα τον αποκλεισμό της Σελεσάο στα πέναλτι, στα προημιτελικά από την Κροατία το 2022. Μάλιστα παρομοίασε την αποτυχία με την ... κηδεία του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Μετά τον αγώνα με την Κροατία, ένιωσα σαν να είχα πεθάνει. Πήγαμε στο ξενοδοχείο μετά τον αγώνα... Αδερφέ, ένιωσα σαν να τελείωσε ο κόσμος. Είδα τα μέλη της οικογένειάς μου να περνούν ένα προς ένα. Ήταν σαν το ''Waling Dead''. Περνούσαν από δίπλα μου, εντελώς σοβαροί, κοιτάζοντάς με σαν: «Τι διάολο;» Ήταν τρελό.» .Σου ορκίζομαι ότι είδα την κηδεία μου, ορκίζομαι στον Θεό. Καθόμουν στο δωμάτιο και η οικογένεια άρχισε να φτάνει, όλοι με πρησμένα μάτια. Ήρθαν να με χαιρετήσουν και δεν είπαν λέξη.

sdna.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη