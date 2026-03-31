Οριστική συμφωνία Ντε Τζέρμπι με Τότεναμ

Ο επιμένων νίκησε στην περίπτωση της Τότεναμ. Οι Λονδρέζοι είχαν ξεκαθαρίσει στον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι πως είναι ο Νο.1 στόχος τους, μετά την απομάκρυνση του Ίγκορ Τούντορ!

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν αρνητικός στο να ακούσει, καθώς ήθελε πρώτα να δει αν θα συνεχίσει η ομάδα στην Premier League, αλλά και να αξιολογήσει καλύτερα την αγορά το καλοκαίρι.

Παρ’ όλα αυτά, το συνεχές pressing της Τότεναμ, οι όροι της συμφωνίας, αλλά και η πρόταση που δέχτηκε τον ανάγκασε να αλλάξουν γνώμη.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Ben Jacobs, ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι είπε το «ναι» και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να «σφραγιστεί» το deal.

Με τον Ιταλό τεχνικό να έχει μπροστά του επτά ματς, ώστε να προσπαθήσει να «σώσει» την Τότεναμ από το «πικρό ποτήρι» του υποβιβασμού, καθώς κινδυνεύει περισσότερο από ποτέ.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Ben Jacobs:

«Συμφωνία πλέον σε ισχύ μεταξύ Τότεναμ και Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι».

