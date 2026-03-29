«Μάχη» από τρεις ομάδες της Premier League για τον Εντικά!

«Καυτό» προβλέπεται το καλοκαίρι για τον Εβάν Εντικά. Ο κεντρικός αμυντικός της Ρόμα, αρέσει πολύ στις ομάδες του «Νησιού». Μάλιστα, έχει ήδη ξεχωρίσει το ενδιαφέρον τριών. Η ομάδα της Ιταλίας όμως δεν θα τον αφήσει τόσο εύκολα.

Πιο συγκεκριμένα, ο 26χρονος από την Ακτή Ελεφαντοστού, βλέπει τη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για εκείνον. Βέβαια, για να συζητήσουν με τη Ρόμα, πρέπει να κάνουν πρόταση, τουλάχιστον 39 εκατομμυρίων λιρών.

Φέτος, μετρά 35 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας της Ιταλίας, έχοντας μάλιστα και πέντε γκολ. Τα δύο, στο Europa League.

