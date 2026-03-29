Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ μετά από 1,5 μήνα

Το πολυαναμενόμενο «διαζύγιο» ανάμεσα στον Ιγκόρ Τούντορ και την Τότεναμ επισημοποιήθηκε, καθώς ο Κροάτης τεχνικός και οι συνεργάτες του αποτελούν παρελθόν από τον πάγκο των Λονδρέζων έπειτα από μονάχα 1,5 μήνα συνεργασίας.

Η Τότεναμ διανύει τη χειρότερο περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς η φετινή σεζόν έχει εξελιχθεί σε ένα εφιάλτη δίχως… τέλος. Η ομάδα του βορείου Λονδίνου, που πέρυσι πανηγύριζε την κατάκτηση του Europa League, βρίσκεται πλέον να παλεύει για την παραμονή της στην Premier League, απέχοντας μόλις έναν βαθμό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η απόφαση της διοίκησης να αντικαταστήσει τον Τόμας Φρανκ με τον Ίγκορ Τούντορ αποδείχθηκε καταστροφική αφού ο Κροάτης τεχνικός μέτρησε έξι ήττες και μόλις μία ισοπαλία σε επτά αγώνες, με την εικόνα των «Σπιρουνιών» να είναι απογοητευτική. Η εντός έδρας ήττα με 0-3 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν η… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τον πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ να αποχωρεί και τυπικά από την τεχνική ηγεσία.

Athletiko.gr