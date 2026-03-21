Σλοτ: «Ήταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο»

Σλοτ: «Ήταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο»

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε ξανά. Ηττήθηκε και πλέον βάζει σε... κίνδυνο την «υπόθεση πεντάδα»!

H αλήθεια είναι πως στο δεύτερο μέρος του Μπράιτον - Λίβερπουλ (21/03, 2-1) είδαμε μία κουρασμένη ομάδα και μία που είχε τις δυνάμεις και έφτασε στη νίκη. Οι «γλάροι» μπόρεσαν να... υπνωτίσουν τους «κόκκινους» και ο Άρνε Σλοτ τούς έδωσε τα συγχαρητήρια, λέγοντας ότι ήταν πολύ καλύτεροι από την ομάδα του!

Η Μπράιτον μπόρεσε να «πληγώσει» την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ που στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε να είναι «κουρασμένη». Είχε ελάχιστες ιδέες, της έλειπαν οι επιθετικές εμπνεύσεις και έφτασε τις 10 ήττες μέσα στη σεζόν.

Ο Άρνε Σλοτ μετά το τέλος της αναμέτρησης έκανε μία «ωμή» παραδοχή. Συγκεκριμένα, ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε πως η Μπράιτον είναι πάντα μία πολύ δύσκολη ομάδα να την αντιμετωπίζεις.

Από εκεί και πέρα, δεν «κρύφτηκε» και τόνισε πως οι «γλάροι» ήταν καλύτεροι στο δεύτερο μέρος. Χωρίς να το αιτιολογήσει.

Άλλωστε, ανέφερε πως πολλές φορές «ψάχνει» λίγο παραπάνω τα πράγματα, αλλά προτίμησε απλά να δώσει «συγχαρητήρια» το κλαμπ του Φαμπιάν Χούρτζελερ, για τα όσα έκανε στο δεύτερο μέρος της μεταξύ τους αναμέτρησης, παρά να προσπαθήσει να βρει το «γιατί»!

Αναλυτικά, τι είπε ο Άρνε Σλοτ:

«Είναι σαφές ότι έχουμε χάσει πολλούς βαθμούς, μετά τους αγώνες στην Ευρώπη. Έχω προσπαθήσει να εξηγήσω πολλές φορές γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά σήμερα πρέπει επίσης να δώσουμε τα εύσημα στην Μπράιτον. Στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Υπάρχει πάντα πίεση στη Λίβερπουλ. Σε εμένα, στους παίκτες. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Έχουμε προκριθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας και του Champions League, αλλά στο πρωτάθλημα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι στο τέλος θα προκριθούμε στο Champions League».

