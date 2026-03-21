Αποκαμωμένη η Τσέλσι, έκανε πάρτι η Έβερτον και έφτασε σε «τριάρα»!

Η Έβερτον βρήκε εντελώς ευάλωτη την Τσέλσι και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο για να φτάσει στο 3-0 και να… ισοπεδώσει ψυχολογικά τους «μπλε», φτάνοντας στην 7η θέση!

Χαμογελούσαν και τα μουστάκια του Μόγιες με όσα έβλεπε από τους παίκτες του, κουνούσε το κεφάλι απογοητευμένος ο Ροζίνιορ, ο Έντσο, ο Πάλμερ...

Η Έβερτον υπέταξε την Τσέλσι και το έκανε με εκκωφαντικό τρόπο στην πραγματική ανάγνωση αυτού του 3-0 στο οποίο έφτασαν τα «ζαχαρωτά» στο Hill Dickinson Stadium.Οι «μπλε» πραγματικά άξιοι της μοίρας τους, όσο κι αν προσπαθούσαν, δεν είχαν τα στοιχεία που θα τους επέτρεπαν ως μεγάλη ομάδα να δείξουν και στην τύχη τους ότι θα τη δέχονταν, αν αποφάσιζε να σταθεί στο πλευρό τους.

Η άμυνα έκανε πάλι τα δικά της, ο Σάντσεθ έχει ξανά ευθύνη στα δυο από τα τρία γκολ, η μεσαία γραμμή πέραν του Έντσο φάνταζε αδύναμη να τα βάλει μ' εκείνη της Έβερτον και το κλαμπ του λιμανιού έφτασε πανεύκολα και πανάξια στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Ο Μπέτο στο 33ο λεπτό με ωραίο τσίμπημα πάνω από τον Σάντσεθ έκανε το 1-0 και στο 62’ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ισπανού που φέρει ξανά ευθύνη, για το 2-0. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Εντιαγέ με τρομερό τελείωμα στο «παραθυράκι», στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ειδικά μνεία αξίζει, φυσικά, στον Τζόρνταν Πίκφορντ που ήταν απροσπέλαστος στις λιγοστές εξαιρετικές φάσεις που έφτιαξε η Τσέλσι, με τον Άγγλο κίπερ να το παίρνει πάνω του και ν' αρχίζει τα δικά του γυρίζοντας προς τον κόσμο.

Το πανόραμα της 31ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 20/3

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(67' Τράφερτ, 81' πεν. Κρουπί - 61' πεν. Φερνάντες, 71' αυτ. Χιλ)

Σάββατο, 21/3

Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1

(14', 56' Γουέλμπεκ - 30' Κέρκεζ)

Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1

(67' Κινγκ, 73' Γουίλσον, 90'+5' πεν. Χιμένες - 60' Φλέμινγκ)

Έβερτον-Τσέλσι 3-0

(33', 62' Μπέτο, 76' Εντιαγέ)

Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή, 22/3

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

