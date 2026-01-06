ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σούπερ Παυλίδης, 11ος σκόρερ στην Ευρώπη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σούπερ Παυλίδης, 11ος σκόρερ στην Ευρώπη

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα), με το χατ-τρικ που σημείωσε (3/1) στη νίκη (3-1) της Μπενφίκα επί της Εστορίλ , έφτασε τα 17 γκολ στην Primeira Liga ( ανέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ) και τους 25,5 βαθμούς και ανέβηκε από  19η στην 11η  θέση της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 12 γκολ και 18 βαθμούς είναι 38ος. 

Χάρι Κέιν (Μπάγερν/σε διακοπή η Bundesliga) και  Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι),έχουν από 19 γκολ και 38 βαθμούς, ενώ το βάθμο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ (είναι τραυματίας) με 18 γκολ και 36 βαθμούς.

 Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

 Οι πρώτοι 13 (λόγω ισοβαθμίας)της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

 

 1. Χάρι Κέιν            Μπάγερν                38   (19 γκολ Χ 2)  

 -. Έρλινγκ Χάαλαντ      Μάντσεστερ Σίτι        38   (19 γκολ Χ 2) 

 3. Κιλιάν Μπαπέ         Ρεάλ Μαδρίτης          36   (18 γκολ Χ 2)

 4. Ντάρκο Λέμαγιτς      RFS Ρίγα               28   (28 γκολ Χ 1)

 -. Ιγκόρ Τιάγκο         Μπρέντιφορντ           28   (28 γκολ Χ 1)

 6. Αγιάσε Ουεντά        Φέγενορντ              27   (18 γκολ Χ 1,5)

 -. Αουγκούστ Πρίσκε     Τζουργκάρντεν          27   (18 γκολ Χ 1,5)    

 -. Ντάνιελ Κάρλσμπακ    Σάρμποργκ 08           27   (18 γκολ Χ 1,5)

 -. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ   Γκάις                  27   (18 γκολ Χ 1,5)  

10. Κλάεμιντ Όλσεν       Ρούναβικ               26   (26 γκολ Χ 1) 

11. Βαγγέλης Παυλίδης    Μπενφίκα               25,5 (17 γκολ Χ 1,5)  

-. Κάσπερ Χεγκ           Μπόντο/Γκλιμτ          25,5 (17 γκολ Χ 1,5)  

-. Ναχίρ Μπεσάρα         Χάμπαρμπι              25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

  

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Υπνωτισμένος στο β’ μέρος, έχασε ξανά από τη Μιλάνο o Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τριάρα η Ακτή Ελεφαντοστού!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ειρωνικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»

EUROLEAGUE

|

Category image

Απίστευτη ανατροπή με Έρικ Τεν Χαγκ...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απέκλεισε τον Ατρόμητο του Κέρκεζ στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Απουσίες και Φενέρ λύγισαν στο φινάλε τον Ολυμπιακό στην Πόλη

EUROLEAGUE

|

Category image

Πέρασε από την έδρα της Λέτσε και επέστρεψε στις νίκες η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμπανάκι... προβληματισμού

ΑΡΗΣ

|

Category image

Τελειώνει του Τετέ στην Γκρέμιο: Είπε «αντίο» ο Βραζιλιάνος

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μπουλμπινά... ξέρανε στο 119' το Κονγκό και η Αλγερία προκρίθηκε στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτοιμος ο Μπρούνο Φερνάντες – Κατάφερε να χάσει μόλις τρία ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιτέλους, με αέρα αισιοδοξίας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ψάχνει την ανανέωση του Ράφαελ Λεάο η Μίλαν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην Αγγλία ο Σόλσκιερ - Το απόλυτο φαβορί για την Γιουνάιτεντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Συνάντηση με Παπασταύρου, δεν ανεχόμαστε τον μηδενισμό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη