Η περίπτωση του Τζόλη γίνεται προτεραιότητα για την Τότεναμ

Η στρατηγική μεταγραφών της Τότεναμ υπό τον Τόμας Φρανκ συνεχίζει να στηρίζεται έντονα στην ανάλυση δεδομένων, και σύμφωνα με ρεπορτάζ του TeamTalk, έχει σημειωθεί μια πιθανώς καθοριστική στροφή στην αναζήτηση νέου αριστερού εξτρέμ. Παρά το γεγονός ότι μεγάλα ονόματα παραμένουν στο τραπέζι, πηγές αναφέρουν ότι ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης της Κλαμπ Μπριζ έχει ανέβει στην κορυφή της εσωτερικής λίστας της ομάδας.

Το TeamTalk σημειώνει ότι «ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης που απολαμβάνει τεράστιου σεβασμού από το τμήμα analytics και scouting των Σπερς», μια σημαντική επιβεβαίωση δεδομένων των υψηλού επιπέδου εναλλακτικών επιλογών. Παρά τα ονόματα όπως Ροντρίγκο, Νίκο Γουίλιαμς και Σαβίνιο που κυριαρχούν στις ειδήσεις, η ομάδα φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξία και την απόδοση παρά στο προφίλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχει ομοφωνία πίσω από τις... κάμερες. «Το προσωπικό analytics της Τότεναμ, καθώς και ένας υψηλόβαθμος σκάουτ του συλλόγου, πιστεύουν ότι ο Έλληνας αστέρας είναι ο παίκτης που πρέπει να κινηθούν για την απόκτησή του», αναφέρει το TeamTalk. Αυτό υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για φημολογία.

Η πορεία του Τζόλη από τη Νόριτς έχει ενισχύσει τη φήμη του. Μετά την ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ της Bundesliga 2 με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, μετακόμισε στην Κλαμπ Μπριζ το 2024 και ξεκίνησε άμεσα δυναμικά: 16 γκολ και 9 ασίστ στην πρώτη του σεζόν, και φέτος ήδη 7 γκολ και 9 ασίστ σε 17 συμμετοχές.

Αριθμοί που δείχνουν συνέπεια και προσαρμοστικότητα - χαρακτηριστικά που η Τότεναμ θεωρεί κρίσιμα, ειδικά μετά την παραχώρηση του Μάνορ Σόλομον με δανεισμό στη Φιορεντίνα.

Ωστόσο, κάθε συμφωνία θα έχει κόστος. Το TeamTalk αναφέρει ότι «η Μπριζ θα ζητήσει ρεκόρ πώλησης για να αφήσει τον Τζόλη», με τιμή τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 37 εκατ. που δόθηκαν για τον Κάρολς Ντε Κετέλαερ το 2022.

Η πρόσφατη πώληση του Τζόνσον στην Κρίσταλ Πάλας για περίπου 35 εκατ. λίρες παρέχει πλαίσιο, και ορισμένοι εκτιμούν ότι «αν η Τότεναμ καταφέρει να αποκτήσει τον Τζόλη σε αυτό το επίπεδο, θα είναι εξαιρετική επένδυση». Παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Ροντρίγκο ή ο Σαβίνιο, η ομάδα θεωρεί ότι «θα μπορούσε να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

