Κομβικές «μάχες» σε Μάντσεστερ και Λονδίνο

Δημοσιευτηκε:

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται το διήμερο πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής του κορυφαίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος του πλανήτη.

Συνεχίζεται ο… εορταστικός μαραθώνιος των Άγγλων, με τα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής, το τρέχον διήμερο (3 και 4 Ιανουαρίου). Δεσπόζει η αναμέτρηση (4/1, 19:30) της Μάντσεστερ Σίτι, που περιορίστηκε σε “λευκή” ισοπαλία στο “σπίτι” της Σάντερλαντ, -μένοντας 4 βαθμούς κάτω από την κορυφή και την Άρσεναλ- , στο “Έτιχαντ” με τη Τσέλσι (επίσης ισόπαλη 2-2 με την Μπόρνμουθ εντός), η οποία πλέον συνεχίζει χωρίς τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της.

Νωρίτερα (17:00), η Φούλαμ θα φιλοξενήσει την Λίβερπουλ στο Λονδίνο, με τους “κόκκινους” να θέλουν να αφήσουν πίσω τους την “γκέλα” στην πρεμιέρα του 2026 με την Λιντς Γιουνάιτεντ. Ταυτόχρονα, η Τότεναμ θα υποδεχθεί την Σάντερλαντ σε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, κάτι που ισχύει και για εκείνη ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Κρίσταλ Πάλας. Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 14:30 όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα “δοκιμαστεί” στο “Elland Road” με αντίπαλο την Λιντς.

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

Γουλβς – Γουέστ Χαμ 3-0

Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0

Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3

Κυραική 4 Ιανουαρίου

14:30 Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

17:00 Έβερτον – Μπρέντφορντ

17:00 Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας

17:00 Τότεναμ – Σάντερλαντ

17:00 Φούλαμ – Λίβερπουλ

19:30 Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

