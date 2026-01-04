Κομβικές «μάχες» σε Μάντσεστερ και Λονδίνο

Συνεχίζεται ο… εορταστικός μαραθώνιος των Άγγλων, με τα παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής, το τρέχον διήμερο (3 και 4 Ιανουαρίου). Δεσπόζει η αναμέτρηση (4/1, 19:30) της Μάντσεστερ Σίτι, που περιορίστηκε σε “λευκή” ισοπαλία στο “σπίτι” της Σάντερλαντ, -μένοντας 4 βαθμούς κάτω από την κορυφή και την Άρσεναλ- , στο “Έτιχαντ” με τη Τσέλσι (επίσης ισόπαλη 2-2 με την Μπόρνμουθ εντός), η οποία πλέον συνεχίζει χωρίς τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο της.

Νωρίτερα (17:00), η Φούλαμ θα φιλοξενήσει την Λίβερπουλ στο Λονδίνο, με τους “κόκκινους” να θέλουν να αφήσουν πίσω τους την “γκέλα” στην πρεμιέρα του 2026 με την Λιντς Γιουνάιτεντ. Ταυτόχρονα, η Τότεναμ θα υποδεχθεί την Σάντερλαντ σε μία πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, κάτι που ισχύει και για εκείνη ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Κρίσταλ Πάλας. Το πρόγραμμα θα ανοίξει στις 14:30 όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα “δοκιμαστεί” στο “Elland Road” με αντίπαλο την Λιντς.

Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1

Γουλβς – Γουέστ Χαμ 3-0

Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0

Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3

Κυραική 4 Ιανουαρίου

14:30 Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

17:00 Έβερτον – Μπρέντφορντ

17:00 Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας

17:00 Τότεναμ – Σάντερλαντ

17:00 Φούλαμ – Λίβερπουλ

19:30 Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι